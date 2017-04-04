Недавно в Сети появились слухи о том, что гибкий смартфон Samsung, который тематические ресурсы называют Galaxy X, может появиться на рынке даже раньше модели Galaxy Note8.

Однако новые данные опровергают эти слухи. Как сообщает источник, главный инженер Samsung Display заявил, что гибкий смартфон компании не появится в виде коммерческого продукта ранее 2019 года.

Это обусловлено и отличным, и только начинающим расти, спросом на безрамочные изогнутые экраны, и также пока ещё существующими проблемами с производством складных дисплеев. Кроме того, чтобы гибкое устройство было не только концептом, но и нормальной серийной моделью, нужно придумать соответствующие сценарии его использования. Так что у Samsung будет ещё пару лет для того, чтобы разработать действительно новый продукт.