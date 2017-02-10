По словам источника, серийный выпуск смартфонов Samsung со сгибающимися дисплеями, которые производитель покажет на MWC 2017, начнется в четвертом квартале текущего года.

Первое время объемы выпуска аппаратов нового форм-фактора с гибкими дисплеями AMOLED будут невелики, поскольку производителю предстоит отладить технологию производства. Однако уже в 2018 году выпуск таких устройств может стать массовым.





Одна из ключевых проблем связана вовсе не с гибким дисплеем, как можно было бы предположить, а с материалом корпуса. Производитель решил использовать тот же полимер, что и в подложках дисплеев. Однако если выпуск пленочных подложек уже освоен промышленностью, то высококачественные корпуса большей толщины пока серийно изготавливать не получается.

В прошлом году компания Samsung подала заявки на патенты, свидетельствующие о том, что южнокорейская компания разрабатывает гибкие складные смартфоны. Отметим, что она не одинока в этом: как минимум, компании Apple, LG Electronics и Microsoft тоже подали в USPTO похожие заявки.