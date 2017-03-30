Практически вся информация о готовящихся устройства была слита в сеть за несколько дней до премьеры, так что сюрприза не получилось. Но тем не менее, Samsung Galaxy S8 и S8+ сами по себе оказались удивительно хороши. Это первые устройства корейского производителя, которые на старте будут стоить дороже, чем iPhone.

Раньше цены были либо равными, либо немного ниже. Но теперь Samsung очень уверена в своих силах. Galaxy перестал быть просто мощным и красивым смартфоном, теперь вокруг него сложилась почти такая же экосистема, как и вокруг iPhone. Да, у Samsung нет магазина iTunes, но этот недостаток компенсируется Google Music.

Что к чему?

Как и ожидалось, Samsung представил два флагманских смартфона - Galaxy S8 с 5,8-дюймовым экраном и Galaxy S8+ с диагональю 6,2 дюйма. Причем размер (ну и еще емкость аккумулятора) стал главным различием между ними. Все остальные характеристики теперь можно привести в виде таблицы.



Samsung Galaxy S8 Samsung Galaxy S8+ Процессор Samsung Exynos 8895: восемь ядер (4 × 2,35 ГГц + 4 × ARM Cortex A53, частота 1,9 ГГц), графическое ядро ARM Mali-G71 или Qualcomm Snapdragon 835: восемь ядер (4 × Kryo, частота 2,35 ГГц + 4 × Kryo, частота 1,7 ГГц), графическое ядро Adreno 540 Samsung Exynos 8895: восемь ядер (4 × 2,35 ГГц + 4 × ARM Cortex A53, частота 1,9 ГГц), графическое ядро ARM Mali-G71 или Qualcomm Snapdragon 835: восемь ядер (4 × Kryo, частота 2,35 ГГц + 4 × Kryo, частота 1,7 ГГц), графическое ядро Adreno 540 Дисплей Super AMOLED, 5,9 дюйма, 1440 × 2960, 586 ppi Super AMOLED, 6,2 дюйма, 1440 × 2960, 531 ppi Оперативная память, Гбайт 4/6 4/6 Флеш-память, Гбайт 64/128 + слот для microSD 64/128 + слот для microSD SIM-карты Две nano-SIM, второй слот совмещен с разъемом для карты памяти Две nano-SIM, второй слот совмещен с разъемом для карты памяти Беспроводные модули Wi-Fi (802.11ac/b/g/n), Bluetooth 5.0, NFC, ИК-порт Wi-Fi (802.11ac/b/g/n), Bluetooth 5.0, NFC, ИК-порт LTE LTE Cat.16 (до 600 Мбит/с): диапазоны 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 38, 39, 40, 41 LTE Cat.12 (до 600 Мбит/с): диапазоны 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 38, 39, 40, 41 Камера 12 Мпикс, f/1,7, 26 мм в эквиваленте, фазовый автофокус, оптический стабилизатор 12 Мпикс, f/1,7, 26 мм в эквиваленте, фазовый автофокус, оптический стабилизатор Фронтальная камера 8 Мп, автофокус 8 Мп, автофокус Сканер отпечатка пальца Есть Есть Разъемы 3,5-мм аудиоразъем, USB Type-C (USB 3.1) 3,5-мм аудиоразъем, USB Type-C (USB 3.1) Аккумулятор 11,4 Вт·ч (3000 мА·ч, 3,8 В) 13,3 Вт·ч (3500 мА·ч, 3,8 В) Разъемы, мм 149 × 68 × 8 160 × 73 × 8,1 Масса, г 155 160 Операционная система Android 7.0 Nougat с фирменной оболочкой Clean UI Android 7.0 Nougat с фирменной оболочкой Clean UI

Как выглядит?

Как бы ни были хороши прошлые Galaxy S, новый флагман их переплюнул. Он одновременно похож на печально знаменитый Galaxy Note 7 и недавно представленный LG G6. С прежними устройствами Samsung новинку роднит загнутый по бокам экран, а с новинкой LG - полное отсутствие элементов управления на лицевой панели и необычное соотношение сторон.

Пространство, освобожденное за счет отказа от кнопок теперь занято экраном, а изменение соотношения сторон было единственной возможностью сделать это максимально безболезненно. 6,2-дюймовый Galaxy S8+ кажется даже компактнее 5,5-дюймового iPhone 7 Plus. Правда, в отличие от LG, Samsung не раскрыл никаких подробностей о том, как изменится интерфейс отдельных приложений. Зато отношение площади экрана к площади лицевой поверхности было названо - 84,4%.

Кнопка Home, однако, никуда не делась - она расположена в нижней части экрана, а ее нажатие активирует легкую отдачу. Samsung утверждает, что для этого инженерам и дизайнерам пришлось изрядно потрудиться, но на мой взгляд это обыкновенная экранная кнопка с тактильной отдачей.





Самым спорным «новшеством» стал сканер отпечатков пальцев, который переехал с лицевой панели на заднюю. Здесь сразу две тонкости. Во-перых, он расположен не ровно посередине, как это обычно делается, а слегка смещен вправо. А во-вторых, он опасно соседствует с объективом основной камеры, и хотя тактильно эти элементы совершенно разные - указательный палец интуитивно ложится в центральную точку.

Оба новых смартфона, Galaxy S8 и Galaxy S8+, будут доступны в пяти цветах: черном, золотом, голубом, розово-серебристом и классическом серебристом. В Украине, возможно, будут представлены не все эти оттенки, а лишь некоторые из них. Самым симпатичным, на мой взгляд, стал голубой, хотя и серебристый смотрится очень неплохо. Исполнение задней панели напоминает Honor 8 - под защитным стеклом находится мелкая, слегка рельефная текстура, которая создает причудливые блики благодаря эффекту муара. Это все еще выглядит оригинально.

Что умеет?

Как и ожидалось, смартфон обзавелся встроенным сканером радужной оболочки глаза, причем с более современным сенсором по сравнению с Galaxy Note 7. Вместе с тем появилась и функция распознавания лица. Так что теперь разблокировать аппарат можно множеством способов - лицом, глазами, отпечатком пальца, паролем, графическим ключом или простым свайпом по экрану.

А вот возможности съемки видео с частотой 1000 кадров в секунду в смартфоне не оказалось. Слухи об этом то и дело публиковались в сети, но ни один из четырех образцов, с которыми мне довелось поработать такой возможности не предлагал. Здесь точно есть функция записи FullHD-видео с частотой 120 кадров в секунду, но ничего похожего на функции Sony Xperia XZ Premium в корейском флагмане не оказалось.

Разрешение дисплея в самом деле можно менять. По умолчанию оно составляет 2960 × 1440 точек (WQHD+), но в настройках его можно снизить до 2220 × 1080 и 1480 × 720 точек. Я попробовал немного «поиграть» с разрешением и заметил, что при его снижении заметно уменьшается и четкость картинки, хотя плотность пикселей остается достаточно высокой.

Но самым интересным новшеством стал новый голосовой помощник Bixby. Вернее я бы даже не стал называть его помощником, это новый интерфейс для каждодневного взаимодействия со смартфоном. Например, вы можете смотреть на карту, а затем произнести фразу «снять скриншот и отправить Васе». Смартфон предложит вам выбрать одного из нескольких человек с таким именем в вашей записной книге, а затем отправить ему сделанный скриншот одним касанием. То есть переключение между голосовым и сенсорным управлением происходит плавно.

Говорят также, что Brixby очень сильно учитывает контекст («напиши, Васе, что я опаздываю из-за пробок») и использует картинку со встроенной камеры. Можно сфотографировать новую пару кроссовок, а затем Brixby найдет их в популярных интернет магазинах и предложит сразу же заказать, оплатив через Samsung Pay.



Кроме того, компания показала на презентации док-станцию DeX, с помощью которой можно использовать смартфон почти как компьютер - путем подключения к монитору. В устройстве предусмотрены HDMI-выход, два USB и Ethernet-разъем. Чем-то напоминает Microsoft Continuum.

Еще одним представленным девайсом стала камера Gear 360 с поддержкой записи видео 360° формата 4K (4096×2160). Вряд ли она будет востребованным в наших широтах продуктом, однако в других регионах перспективы у нее определенно есть. В отличие от предшественницы, камера поддерживает стриминг по воздуху. Оценили ее в $350.

Когда и почем?

Продажи Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+ стартуют 21 апреля. Как сообщает Tehnot Топовый Galaxy S8 Plus обойдется в 28 999 грн, а более компактный Galaxy S8 будет стоить 25 999 грн. Ценник касается версий с 64 ГБ постоянной памяти, это будет единственная модификация на украинском рынке. Galaxy S7 и S7 edge на старте продаж оценивались в 19 999 и 23 999 грн соответственно.



