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Топливно-энергетический комплекс
В Барселоне представлен смартфон LG G6
08:37 27.02.2017 |
Смартфон LG G6 получил цельнометаллический корпус и дисплей Full Vision диагональю 5,7 дюйма разрешением 1440 х 2880 с соотношением сторон 18:9, который покрыт защитным стеклом Gorilla Glass 5. Для LG G6 был создан пользовательский интерфейс UX 6.0 (на базе Android 7.0 Nougat), который позволяет выполнять различные задачи в двух квадратных окнах. Также экран можно делить на две части в рамках одного приложения, например, при запущенной камере в одной половине можно просматривать сделанное изображение, наводя объектив на новую цель.
В качестве однокристальной системы выступает Qualcomm Snapdragon 821, от перегрева смартфон защищает тепловая трубка. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, флэш-памяти может быть 32 или 64 ГБ. Предусмотрен слот для карт памяти microSD любого объема. LG G6 является первым в мире смартфоном с поддержкой расширенного динамического диапазона Dolby Vision.
Емкость аккумулятора составляет 3300 мА•ч, смартфон получил поддержку технологии быстрой зарядки QuickCharge 3.0, которая позволяет зарядить его полностью за 96 минут и пополнить заряд наполовину за 32 минуты.
Основная камера получила два модуля разрешением по 13 Мп, а объективы имеют углы обзора 125° и 71°. Вы можете делать фотографии с соотношением сторон 1:1 для Instagram, Snapchat и других социальных сетей. Или же выбирать другие форматы (4:3, 16:9 и 18:9). Также предусмотрена возможность создания анимированных картинок, выбрав от 2 до 100 снимков. Фронтальная пятимегапиксельная камера имеет угол обзора 100°.
В оснащение также вошел дактилоскопический датчик, такой же ЦАП, как у LG V20, модули Wi-Fi (802.11 a, b, g, n, ac), Bluetooth 4.2 LE, GPS, NFC, разъем USB-C. Также смартфон защищен от пыли и влаги в соответствии с требованиями класса IP68. Габариты LG G6 составляют 149 х 72 х 7,9 мм при массе 163 г. Роль голосового помощника досталась Google Assistant.
В продажу устройство поступит в марте, цена пока не сообщается.
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