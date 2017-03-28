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Новое предприятие Илона Маска займется подключением компьютеров к мозгу человека для считывания и записи мыслей
12:50 28.03.2017 |
Основатель компании Tesla Илон Маск (Elon Musk) создал очередное предприятие. Оно называется Neuralink. Компании Neuralink предстоит заниматься разработкой технологии, которая позволит напрямую связать человеческий мозг с компьютером. Об этом сообщает источник Wall Street Journal.
Для подключения планируется имплантировать в мозг миниатюрные электроды. Ожидается, что со временем их удастся использовать для считывания и записи мыслей.
Маск не объявлял о создании компании, но известно, что предприятие Neuralink было зарегистрировано в Калифорнии еще в июле прошлого года. Областью его деятельности названы медицинские исследования. По сведениям информатора, финансировать работу Neuralink миллиардер намерен из собственных средств. Судя по тому, что за последние недели компания Neuralink наняла на работу несколько ведущих специалистов в указанной области, ее деятельность уже началась.
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