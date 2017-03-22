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Топливно-энергетический комплекс
Новый планшет Apple iPad оказался моделью 2014 года с минимальными изменениями. Но зато он дешевле
20:57 21.03.2017 |
Планшет называется просто iPad. Он пришёл на смену iPad Air 2, который хоть и был представлен ещё в 2014 году, вполне актуален и сейчас.
Но для тех, у кого имеются более старые планшеты Apple или не имеется вовсе, теперь есть более современная модель. Новый iPad оснащается экраном диагональю 9,7 дюйма разрешением 2048 х 1536 пикселей, то есть тут нет никаких изменений, разве что новый экран стал немного ярче.
Сердцем новинки служит SoC Apple A9, тогда как у iPad Air 2 - Apple A8X. Объём оперативной памяти неизвестен, а флэш-памяти в планшете 32 либо 128 ГБ. Камеры не изменились: фронтальная имеет разрешение 1,2 Мп, а основная - 8 Мп, хотя в 2017 году видеть такую фронтальную камеру в не самом дешёвом планшете весьма странно. Аккумулятора должно хватать на 10 часов работы. Конечно, имеется сканер отпечатков пальцев. Устройство доступно в версии только с Wi-Fi либо в модификации ещё и с модемом сотовой связи.
Габариты равны 240 х 169,5 х 7,5 мм при массе 469 г. То есть планшет толще и тяжелее модели Air 2! Работает новинка под управлением iOS 10.
В итоге перед нами практически полная копия планшета iPad Air 2 2014 года. Apple установила более новую платформу, но зачем-то увеличила толщину и массу. Но зато новинка дешевле. Если предшественник на старте продаж стоил не менее 500 долларов, то новый iPad оценивается всего в 330 долларов. За модель со 128 ГБ просят 430 долларов. За аналогичные версии с модемом сотовой связи придётся отдать 460 и 560 долларов соответственно. И это основное преимущество «новинки» Apple перед конкурентами, за которое многие простят отсутствие новшеств. С другой стороны, учитывая продолжающийся спад на рынке планшетов, Apple, вероятно, поступила правильнее всего.
Также можно отметить, что отныне iPad mini 4 можно купить только в версии со 128 ГБ флэш-памяти. За такую модель просят 400 либо 530 долларов, в зависимости от наличия модема.
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