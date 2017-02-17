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Топливно-энергетический комплекс
Jaguar и Shell позволят автомобилистам расплачиваться за топливо через медиасистему
16:08 17.02.2017 |
Компании Jaguar и Shell объявили о запуске новой услуги: отныне автомобилисты смогут оплатить топливо на заправке через экран бортовой мультимедийной системы.
Поначалу новый сервис будет действовать в Великобритании, но затем внедрить его планируется на глобальной основе. Воспользоваться системой смогут владельцы моделей Jaguar XE, XF и F-PACE.
Для оплаты горючего через автомобильный медиацентр потребуется приложение Shell. Запустив его через экран бортового компьютера, автомобилист сможет получить инструкции, как добраться до ближайшей заправочной станции Shell. Прибыв туда, нужно будет указать через программу номер колонки и пистолета, а также требуемый объём топлива.
Транзакции могут осуществляться посредством PayPal или Apple Pay, а до конца текущего года также появится поддержка Android Pay. Квитанция об оплате отображается на дисплее автомобильного медиацентра и высылается на адрес электронной почты владельца для последующего учёта расходов.
Jaguar и Shell полагают, что такая система поможет автомобилистам сэкономить время - в частности, не придётся стоять в очередь на кассе.
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Транзакции могут осуществляться посредством PayPal или Apple Pay, а до конца текущего года также появится поддержка Android Pay. Квитанция об оплате отображается на дисплее автомобильного медиацентра и высылается на адрес электронной почты владельца для последующего учёта расходов.
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