Аналитик KGI Securities Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) сделал новое заявление, которое касается грядущего смартфона iPhone 8 с дисплеем OLED.

По его информации, дисплей будет занимать всю лицевую часть устройства, его общая диагональ составит 5,8 дюйма при разрешении 2800 х 1242 пикселя. Однако основной дисплей будет иметь диагональ лишь 5,15 дюйма при разрешении 2436 х 1125 пикселей, тогда как оставшаяся часть будет зарезервирована виртуальными кнопками.

Это подтверждает предыдущие слухи о том, что Apple отказалась от использования кнопки Home и встроенного в нее дактилоскопического датчика.

Мин-Чи Куо добавляет, что iPhone 8 по габаритам будет сопоставим с ранее выпущенными смартфонами iPhone, которые оснащены дисплеями диагональю 4,7 дюйма.

В очередной раз повторяется информация о том, что Apple также выпустит iPhone 7s и iPhone 7s Plus с ЖК-дисплеями диагональю 4,7 и 5,5 дюйма соответственно. Но аналитик утверждает, что основное внимание из-за большого количества инноваций будет приковано именно к iPhone 8.

Кроме того, цена, которая может превысить 1000 долларов, не окажет негативного влияния на продажи нового смартфона, считает KGI Securities. По оценке компании, во втором полугодии будет продано 100 млн iPhone, включая 60 млн новых iPhone 8.