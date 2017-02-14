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Apple заняла четвертое место в рейтинге самых инновационных компаний, уступив Amazon, Google и Uber
12:20 14.02.2017 |
Fast Company опубликовала свежий рейтинг самых инновационных компаний, возглавила который Amazon. Первое место Amazon присудили за то, что компания «предлагает еще больше, еще быстрее и умнее».
Второе место занял поисковый гигант Google, третье за развитие технологий самоуправляемых машин присудили компании Uber. Четвертое место досталось Apple, которую похвалили за однокристальные системы A10 Fusion, W1, T1 и S2 собственной разработки компании.
Компания Snap, которая в прошлом году выпустила очки Spectacles со встроенными камерами, оказалась на пятом месте. Шестая позиция досталась Facebook, которую выделили за показ правильной рекламы в нужный момент времени.
Также в десятке оказались Netflix и Spotify. С перечнем 50 самых инновационных компаний вы можете ознакомиться по ссылке ниже.
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