Fast Company опубликовала свежий рейтинг самых инновационных компаний, возглавила который Amazon. Первое место Amazon присудили за то, что компания «предлагает еще больше, еще быстрее и умнее».

Второе место занял поисковый гигант Google, третье за развитие технологий самоуправляемых машин присудили компании Uber. Четвертое место досталось Apple, которую похвалили за однокристальные системы A10 Fusion, W1, T1 и S2 собственной разработки компании.

Компания Snap, которая в прошлом году выпустила очки Spectacles со встроенными камерами, оказалась на пятом месте. Шестая позиция досталась Facebook, которую выделили за показ правильной рекламы в нужный момент времени.

Также в десятке оказались Netflix и Spotify. С перечнем 50 самых инновационных компаний вы можете ознакомиться по ссылке ниже.