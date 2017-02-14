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Топливно-энергетический комплекс
Apple присоединилась к консорциуму Wireless Power Consortium, продвигающему технологию беспроводной зарядки Qi
10:04 14.02.2017 |
Слухи о том, что смартфоны iPhone нового поколения впервые для аппаратов Apple получат поддержку технологии беспроводной зарядки, появились в Сети относительно давно, а самые последние датируются прошлым месяцем.
Официального подтверждения (или опровержения) этому, само собой, нет, но появилось весьма существенное косвенное доказательство. А заключается оно в том, что Apple присоединилась к консорциуму Wireless Power Consortium (WPC), который продвигает известную технологию беспроводной зарядки Qi. К примеру, Samsung присоединилась к WPC ещё в 2013 году.
Конечно, вхождение Apple в состав консорциума ещё вовсе не означает, что уже грядущее поколение iPhone получит технологию беспроводной зарядки, но это весьма вероятно.
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