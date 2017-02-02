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Топливно-энергетический комплекс
Tesla запустила крупнейшее в мире резервное хранилище энергии, использующее только литий-ионные аккумуляторные батареи
21:51 01.02.2017 |
Компания Tesla запустила в Калифорнии крупнейшее в мире на данный момент хранилище аккумуляторных батарей, которое предназначено для работы в качестве резервного источника питания.
Оно состоит из модулей Powerpack 2 суммарной мощностью 20 МВт и ёмкостью 80 МВт·ч. Этого достаточно, чтобы в течение нескольких часов обеспечивать энергией 15 000 домов.
Постройку аналогичных систем завершают также компании AES и Altagas. Масштабы этих объектов таковы, что на эти три хранилища приходится около 15% всех литий-ионных батарей, установленных в мире за последний год. Также стоит отметить, что станция AES будет даже крупнее, чем у Tesla: 30 МВт и 120 МВт·ч.
Всё это стало возможным благодаря стремительному удешевлению литий-ионных аккумуляторов. Если в 2013 году 1 кВт·ч в промышленных АКБ стоил около 600 долларов, то в прошлом году цена снизилась до 273 долларов. К тому же за это время увеличилась плотность элементов. Всё это в основном произошло благодаря электромобилям.
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