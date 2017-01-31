В рамках Partnership on AI, компании будут делиться опытом в направлении развития технологий искусственного интеллекта, сделают более доступными научные труды, связанные с данной темой, и так далее. Но ни о какой совместной работе над новым ИИ речи не идёт.

Купертинцы начали сотрудничество с Partnership on AI ещё до официального объявления о присоединении, но с какого времени, не уточняется.

Также объявили, что к совету директоров, членами которого являются представители компаний-основателей, присоединились шесть независимых участников, представляющих различные организации и учебные заведения.