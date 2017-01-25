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Топливно-энергетический комплекс
Apple и Foxconn хотят построить в США фабрику за $7 миллиардов
08:53 24.01.2017 |
Компании Apple и Foxconn рассматривают возможность постройки на территории США фабрики по автоматизированному производству дисплеев. На создание совместного предприятия может быть направлено $7 млрд. Об этом сообщил глава совета директоров Foxconn в прошедшее воскресенье. Благодаря новому производству может быть организовано до 50 тыс. рабочих мест.
Как пишет AppleInsider, анонс планов может быть связан с требованиями президента Дональда Трампа нарастить количество рабочих мест в США и его намерениями сделать китайский импорт в страну невыгодным.
По словам топ-менеджера Foxconn, чтобы процесс действительно принес плоды, необходимо пересмотреть тарифы на электричество и налоги на землю - в противном случае конечная стоимость продукта может вырасти слишком сильно. «В будущем покупателям, вероятно, придется платить за товар на $500 больше, но для смартфона за $300 это вряд ли сработает», - отметил он.
Ранее Трамп также заявил, что Apple могла бы перенести сборку iPhone в США в обмен на значительные налоговые льготы.
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