Компании Apple и Foxconn рассматривают возможность постройки на территории США фабрики по автоматизированному производству дисплеев. На создание совместного предприятия может быть направлено $7 млрд. Об этом сообщил глава совета директоров Foxconn в прошедшее воскресенье. Благодаря новому производству может быть организовано до 50 тыс. рабочих мест.

Как пишет AppleInsider, анонс планов может быть связан с требованиями президента Дональда Трампа нарастить количество рабочих мест в США и его намерениями сделать китайский импорт в страну невыгодным.

По словам топ-менеджера Foxconn, чтобы процесс действительно принес плоды, необходимо пересмотреть тарифы на электричество и налоги на землю - в противном случае конечная стоимость продукта может вырасти слишком сильно. «В будущем покупателям, вероятно, придется платить за товар на $500 больше, но для смартфона за $300 это вряд ли сработает», - отметил он.

Ранее Трамп также заявил, что Apple могла бы перенести сборку iPhone в США в обмен на значительные налоговые льготы.