Самый главный слух о новых смартфонах Apple, конечно, заключается в наличии хотя бы у одной модели экрана AMOLED. Также некоторые источники упоминали появление в новинках технологии беспроводной зарядки.

Теперь об этом же сообщает ресурс DigiTimes. Согласно новым данным, компания Lite-On Semiconductor получила большой заказ на мостовые выпрямители, использующиеся как раз для реализации технологии быстрой беспроводной зарядки.

Lite-On будет поставлять сборщикам смартфонов Apple нового поколения половину всех необходимых компонентов такого типа. К сожалению, компания отказалась комментировать слухи. Также пока неясно, будет ли такая технология присутствовать у всех новых iPhone либо же только у самой дорогой модели, которой и приписывают экран AMOLED.