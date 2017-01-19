Фотография ниже отлично демонстрирует тот факт, что, несмотря на все свои достижения, порой конструкторские и дизайнерские решения Apple нельзя назвать даже спорными, так как они откровенно неудобные, странные или некрасивые.

Особенно многих «радовал» стилус Apple Pencil, который нужно вставлять в планшет для зарядки, а для переноски его и вовсе некуда девать. Что будет с зарядкой в следующем поколении, пока неясно, а вот с транспортировкой, если верить слухам, станет лучше.

Источники сообщают, что стилус Pencil 2 (название предположительное) в новых планшетах iPad Pro будет содержать магнит, благодаря которому он сможет легко и просто крепиться к корпусу мобильного устройства. Более того, у него будет даже зажим для ношения на кармане, который к тому же предотвратит перекатывание пера по поверхности стола.

Напомним, согласно последним слухам, в нынешнем году нам стоит ожидать анонса планшета iPad Pro 2 с экраном диагональю 12,9 дюйма. Новый же источник уточняет, что стилус Pencil 2 появится весной, так что и выход нового планшета состоится в первом полугодии.



