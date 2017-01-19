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Топливно-энергетический комплекс
Audi рассказала о системе автопилотирования с искусственным интеллектом
12:44 16.01.2017 |
Передовые технологии отрабатываются на кроссовере Audi Q7 Deep Learning Concept. В основе программного обеспечения - глубокие нейронные сети, которые специалисты Audi и NVIDIA целенаправленно обучали автономному вождению и распознаванию динамических сигналов, регулирующих дорожное движение. Автомобиль ориентируется при помощи фронтальной камеры с разрешением 2 Мп, обменивающейся данными с вычислительным модулем NVIDIA Drive PX 2, который, в свою очередь, с высокой точностью осуществляет управление.
На первом этапе концепт-кроссовер под управлением человека знакомился с маршрутом и окружающей обстановкой, наблюдая и используя для этого дополнительные обучающие камеры. При этом устанавливались взаимосвязи между реакциями водителя и событиями, распознаваемыми при помощи камер. После этого автомобиль стал способен уже самостоятельно понимать указания, подаваемые, например, в виде временного сигнала, регулирующего движение, правильно интерпретировать их и действовать в соответствии с ситуацией.
Автомобиль способен мгновенно перестраивать маршрут в зависимости от обстановки. Система справляется с меняющимися погодными условиями и условиями освещения. Она выполняет свои задачи днём и ночью, при прямом солнечном свете и искусственном освещении.
Методы обучения, используемые для Audi Q7 Deep Learning Concept, схожи с методами глубокого обучения с подкреплением (Deep Reinforcement Learning). Машина, по сути, учится у человека - в данном случае у водителя. Ожидается, что в перспективе искусственный интеллект станет ключевым элементом систем автопилотирования.Компании Audi и NVIDIA намерены вывести на дороги робомобили с системой искусственного интеллекта в 2020 году.
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