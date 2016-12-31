Углубляя сотрудничество с Tesla Motors, компания Panasonic инвестирует более 256 млн долларов в расположенное в США производство солнечных батарей, которое будет принадлежать Tesla. Партнеры рассчитывать начать выпуск фотогальванических модулей в 2017 году, а к 2019 году довести суммарную мощность панелей, изготовленных за год, до 1 ГВт.

Компания Panasonic в последнее время старается перейти от выпуска потребительской электроники, приносящей незначительную прибыль, к выпуску автомобильных компонентов и другой продукции, адресованной корпоративным заказчикам.

Впервые о том, что Tesla и Panasonic будут сотрудничать в выпуске солнечных батарей, было объявлено в октябре, но тогда партнеры не стали раскрывать подробности сотрудничества.