Африканский синдикат Black Axe заработал $17 млн на online-мошенничестве

ФБР арестовало 33 жителя Техаса за различную киберпреступную деятельность, включая мошенничество с корпоративной электронной почтой (BEC) и online-знакомствами.

Арестованные являются членами Black Axe - транснационального преступного синдиката, организованного в Нигерии и работающего по всему миру. Группировка начала свою активность в январе 2017 года и с тех пор участвовала во множестве мошеннических схем, включая BEC, мошенничество с инвестициями и страхованием на случай безработицы.

Подозреваемые также занимались мошенничеством с online-знакомствами, находя жертв на таких сайтах, как Match.com, ChistianMingle, JSwipe и Plenty of Fish.

В общей сложности группировка похитила и отмыла более $17 млн, полученных как минимум от ста жертв.

Преступный синдикат Black Axe связан с Neo Black Movement (NBM) - студенческим братством, основанным в 1970-х годах в Нигерии, которое затем переросло в тайное общество, действующее по всей территории страны. Позднее общество распространилось на другие страны Африки и за ее пределы.

Хотя изначально NBM преследовало благие цели, такие как борьба с расизмом, со временем, подобно другим нигерийским братствам, оно стало применять насильственные методы борьбы, постепенно превращаясь в преступную организацию.

Согласно отчету Интерпола за 2020 год, связанная с NBM группировка Black Axe была вовлечена в такую незаконную деятельность, как проституция, торговля людьми, наркоторговля, ограбления, отмывание денег и киберпреступность (в основном BEC).

Произведенные на прошлой неделе аресты являются крупнейшей операцией, направленной на ликвидацию киберпреступной активности Black Axe. Первая в нынешнем году волна арестов участников группировки, вовлеченных в киберпреступную активность, прошла в апреле, когда в Италии были арестованы 30 подозреваемых.

Более того, аресты участников Black Axe в США стали второй операцией по блокировке киберпреступной деятельности международного преступного синдиката. Так, всего за несколько дней до арестов в Техасе испанские и итальянские правоохранительные органы арестовали 106 членов мафии по обвинениям в киберпреступной деятельности, такой как SIM-свопинг, BEC, фишинг и отмывание денег.