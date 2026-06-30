Volkswagen переглядає стратегію автономного водіння та припиняє співпрацю з Bosch

Volkswagen планує припинити партнерство з Bosch у напрямку автоматизованого водіння, повідомляє німецьке видання Bild із посиланням на кілька джерел. Рішення є частиною ширшої стратегії автовиробника зі скорочення витрат і підвищення конкурентоспроможності.

Співпраця між компаніями була започаткована у 2022 році спільно з софтверним підрозділом Volkswagen - Cariad. Метою проєкту була розробка програмного забезпечення для систем допомоги водієві та технологій автономного керування для різних брендів концерну Volkswagen.

У спільній заяві Bosch і Cariad зазначили, що не коментують ринкові чутки, однак підкреслили, що протягом багатьох років тісно співпрацювали та прагнули вивести технології автоматизованого водіння на масовий ринок. Компанії також наголосили, що регулярно переглядають свої партнерства та оцінюють їх відповідність стратегічним і технологічним цілям, а також умовам ринку.

За даними Bild, внутрішні оцінки показали, що проєкт не виправдав очікувань після інвестицій приблизно на €1,5 млрд. Крім того, технологія, що розроблялася, наразі вважається недостатньо конкурентоспроможною.

Очікується, що співпраця з Bosch буде завершена відповідно до умов контракту. У Volkswagen вже розглядають можливість залучення нового партнера для постачання апаратного та програмного забезпечення для систем автономного керування. Вибір нового постачальника триває, а підписання контракту планується до вересня.

Повідомлення про можливе завершення партнерства з'явилися на тлі ширших проблем концерну. Раніше повідомлялося, що Volkswagen розглядає варіанти закриття до чотирьох заводів у Німеччині та скорочення до 100 000 робочих місць у межах програми реструктуризації.