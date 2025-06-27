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Ілон Маск звільнив одного з провідних керівників Tesla на тлі тривалого падіння продажів
10:36 27.06.2025 |
Генеральний директор Tesla Ілон Маск звільнив Оміда Афшара, керівника виробництва та операцій компанії у Північній Америці та Європі. Про це повідомили Forbes та Bloomberg.
Це рішення ухвалено на тлі п'ятимісячного скорочення продажів електромобілів Tesla в Європі. Зокрема, у травні продажі нових авто бренду зменшилися на 27,9% порівняно з травнем минулого року. Також у травні на 15% упали продажі цих автомобілів і в Китаї.
Афшар працював у компаніях, що належать Маску, з 2017 року, а на поточну посаду був призначений торік. Його звільнення відбулося невдовзі після того, як компанію залишив Мілан Ковач, керівник проєкту гуманоїдного робота Tesla Optimus.
Звільнення Афшара пов'язується з прагненням Маска стабілізувати та покращити ситуацію на тлі суспільного невдоволення та протестних настроїв щодо компанії. Tesla стає вразливою до коливань громадської думки - на відміну від SpaceX, яка продовжує вигравати державні контракти. Tesla зазнає критики через політичну активність Маска, його неоднозначні публічні виступи, скандальні пости та конфлікти з пресою.
Нагадаємо, на тлі цих змін Tesla запустила пілотну програму роботаксі в Остіні, що, є спробою змінити публічний дискурс і відновити довіру до бренду.
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