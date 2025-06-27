Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ілон Маск звільнив одного з провідних керівників Tesla на тлі тривалого падіння продажів

10:36 27.06.2025 |

Транспорт

 

Генеральний директор Tesla Ілон Маск звільнив Оміда Афшара, керівника виробництва та операцій компанії у Північній Америці та Європі. Про це повідомили Forbes та Bloomberg.

Це рішення ухвалено на тлі п'ятимісячного скорочення продажів електромобілів Tesla в Європі. Зокрема, у травні продажі нових авто бренду зменшилися на 27,9% порівняно з травнем минулого року. Також у травні на 15% упали продажі цих автомобілів і в Китаї.

Афшар працював у компаніях, що належать Маску, з 2017 року, а на поточну посаду був призначений торік. Його звільнення відбулося невдовзі після того, як компанію залишив Мілан Ковач, керівник проєкту гуманоїдного робота Tesla Optimus.

Звільнення Афшара пов'язується з прагненням Маска стабілізувати та покращити ситуацію на тлі суспільного невдоволення та протестних настроїв щодо компанії. Tesla стає вразливою до коливань громадської думки - на відміну від SpaceX, яка продовжує вигравати державні контракти. Tesla зазнає критики через політичну активність Маска, його неоднозначні публічні виступи, скандальні пости та конфлікти з пресою.

Нагадаємо, на тлі цих змін Tesla запустила пілотну програму роботаксі в Остіні, що, є спробою змінити публічний дискурс і відновити довіру до бренду.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Tesla
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5852
  0,0768
 0,18
EUR
 1
 48,6380
  0,3142
 0,65

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2254  0,08 0,19 41,8071  0,04 0,10
EUR 48,2875  0,08 0,16 49,0546  0,13 0,26

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6100  0,02 0,06 41,6450  0,04 0,08
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес