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Tesla втратила 30% продажів у Європі за місяць, поки ринок електрокарів злітає
12:23 25.06.2025 |
Продажі нових автомобілів Tesla в Європі в травні впали на 27,9% у порівнянні з тим же місяцем минулого року, попри загальне зростання продажів електрокарів у регіоні на 27,2%.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Загалом продажі автомобілів у Європі зросли на 1,9%, найбільше зростання показали гібриди із зовнішньою підзарядкою (plug-in hybrids) та автомобілі на альтернативному паливі, згідно з даними Європейської асоціації виробників автомобілів (ACEA).
Tesla втрачає позиції в Європі вже п'ятий місяць поспіль - споживачі дедалі частіше віддають перевагу дешевшим китайським електрокарам, а також у деяких випадках бойкотують компанію через політичні погляди її гендиректора Ілона Маска.
Частка Tesla на європейському ринку в травні скоротилася до 1,2%, порівняно з 1,8% торік.
Оновлений Model Y покликаний оновити застарілу лінійку моделей Tesla, тоді як традиційні автовиробники та китайські конкуренти активно запускають нові моделі електрокарів на тлі загострення торговельних відносин.
У травні продажі нових авто в ЄС, Великій Британії та країнах Європейської асоціації вільної торгівлі (EFTA) зросли до 1,11 млн одиниць, після незначного падіння на 0,3% у квітні.
Реєстрації авто китайського державного концерну SAIC Motor зросли на 22,5%, а німецького BMW - на 5,6%. Водночас Mazda з Японії втратила 23%.
У самому ЄС загальні продажі авто від початку року впали на 0,6%, хоча попит на електрифіковані моделі зростає.
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