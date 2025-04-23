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Tesla повідомила про 20% падіння доходів від продажу автомобілів
09:49 23.04.2025 |
У першому кварталі 2025 року Tesla показала слабші за очікування фінансові результати. Загальний дохід компанії знизився на 9% у річному вимірі - до $19,34 млрд, а прибуток на акцію становив 27 центів замість очікуваних 39. Найбільший спад зафіксовано у сфері автомобілів: дохід впав на 20% - до $14 млрд. Чистий прибуток компанії скоротився на 71% і склав лише $409 млн. Про це пише CNBC.
Серед причин спаду - оновлення виробничих ліній для випуску нової версії Model Y, зниження середньої ціни продажу та численні знижки. Крім того, Tesla зіштовхнулася з впливом митної політики адміністрації Трампа, яка може ускладнити доступ до імпортних компонентів. Хоча Маск заявив, що Tesla найменше постраждає від мит, компанія не надала прогнозів зростання на 2025 рік і перенесла оновлення орієнтирів на наступний квартал.
Tesla також стикається з жорсткою конкуренцією з боку дешевших китайських виробників електромобілів та втрачає позиції у сегменті безпілотних таксі, де домінує Waymo. Водночас компанія планує запустити свій сервіс роботаксі у червні в Остіні (Техас) і налагодити пілотне виробництво людиноподібних роботів у Каліфорнії.
Попри труднощі в автонапрямку, підрозділ енергетики продемонстрував зростання на 67%, до $2,73 млрд. Tesla бачить перспективу в енергозаощаджувальних системах через зростання попиту на інфраструктуру для штучного інтелекту. Проте компанія попереджає інвесторів про ризики, пов'язані з нестабільністю ринку та торговою політикою, що впливає на витрати та глобальні ланцюги постачання.
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