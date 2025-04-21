Tesla знову відкладає дебют доступної моделі - Reuters

Tesla відкладає запуск спрощеної версії Model Y, повідомило агентство Reuters із посиланням на трьох неназваних джерел, знайомих із планами компанії.

Йдеться про компактну і (відносно) недорогу модель, неофіційно відому під різними іменами - Model A, Model 2, Model Q, а всередині компанії позначену як E41. Вона має стати спрощеною і здешевленою версією Model Y, побудованою на платформі, що вже окупилася.

Однак, за даними Reuters, запуск цієї моделі знову відкладається. Раніше компанія обіцяла вивести її на ринок у першій половині 2025 року, але тепер терміни зсуваються на кінець 2025 або початок 2026 року. Подібні перенесення вже стали звичними для компанії: Tesla нерідко анонсує нові продукти задовго до їх реальної готовності, а потім неодноразово переносить терміни випуску.

Варто зазначити, що навіть нова концепція здешевленої версії наявної моделі - це вже відхід від початкового плану випуску повністю нової моделі Tesla за $25 000. Голова компанії Ілон Маск відмовився від цієї ідеї на користь проєкту роботаксі, запуск якого формально заплановано на 2026 рік, але поки що не демонструє помітного прогресу в розробці.

Згідно з джерелами Reuters, замість цього Tesla розглядає можливість запуску двох здешевлених моделей: спрощеного Model Y і "голої" версії Model 3.