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Мороз і Альпи: Daimler Truck випробовує в горах нове покоління водневих вантажівок
10:45 26.03.2025 |
Прототипи вантажівок Mercedes-Benz GenH2 нового покоління пройшли зимові випробування в Альпах, долаючи в мороз круті підйоми та спуски. Тестові заїзди проводилися протягом 14 днів на перевалі Сімплон (Simplon Pass) у Швейцарії.
Дві 40-тонні вантажівки пройшли велику програму випробувань. Вони подолали загалом 6500 кілометрів і перетнули гірські дороги із загальним підйомом 83 000 метрів. Особливо складними були ділянки підйомів і спусків довжиною близько 20 км з ухилами від 10 до 12 відсотків. Машини на паливних елементах заправлялися за допомогою мобільної водневої заправної станції Air Products, встановленої на випробувальній базі у Вале.
Тести були зосереджені на перевірці взаємодії системи паливних елементів, високовольтної батареї, електричного двигуна і системи терморегуляції. Завдання - досягти максимально ефективного використання енергії під час руху та при рекуперації на спусках.
Мала серія є частиною масштабних випробувань вантажівок на паливних елементах
Daimler Truck отримала €226 млн від федерального уряду Німеччини, а також земель Баден-Вюртемберг і Рейнланд-Пфальц. Ці кошти виділено на розробку, дрібносерійне виробництво і випробування 100 водневих вантажівок. Проєкт є частиною програми Європейського союзу IPCEI (Important Project of Common European Interest) Hydrogen.
Остаточне складання вантажівок на паливних елементах наступного покоління має здійснюватися на заводі Mercedes-Benz у Верте. Очікується, що клієнти почнуть експлуатацію подібних машин наприкінці 2026 року.
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