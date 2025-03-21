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Tesla Ілона Маска відкликала всі продані у США автомобілі Cybertruck
09:09 21.03.2025 |
Американська корпорація Tesla Inc., якою досі керує її найбільший акціонер Ілон Маск, відкликала всі автомобілі Cybertruck, вироблені та продані за перші 15 місяців роботи на ринку США через проблеми з безпекою.
Про це йдеться у звіті про відкликання, поданому виробником електромобілів до Національного управління безпеки дорожнього руху США, передає Bloomberg.
Згідно із документом, автовиробник вважає, що 1% із 46 096 відкликаних пікапів мають значний дефект. Зокрема, частини сталевої обробки вздовж екстер'єру Cybertruck з'єднані з транспортним засобом за допомогою клею, який з часом може розкришитися.
Tesla обіцяє оплатити власникам таких авто заміну деталей на частини відповідної якості. Але станом на 18 березня, коли Tesla подала звіт про відкликання, компанія ще не виправила цю проблему у виробництві. Виробник сподівався вирішити проблему орієнтовно 21 березня.
"Якщо панель з нержавіючої сталі відділяється від транспортного засобу під час руху, це може створити небезпеку на дорозі для водіїв, що їдуть за ним, і збільшити ризик травмування або зіткнення", - визнали у Tesla.
Компанія уточнила, що вже виявила 151 гарантійну претензію, яка може бути пов'язана з цим дефектом.
Tesla вже шість разів відкликала авто моделі Cybertruck у США протягом року після початку продажів пікапа у листопаді 2023 року, зазначає Bloomberg. Зокрема, у червні минулого року причиною такого кроку стали деталі уздовж зовнішньої частини багажника, які могли від'єднатися під час руху.
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