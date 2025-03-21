Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Tesla Ілона Маска відкликала всі продані у США автомобілі Cybertruck

09:09 21.03.2025 |

Транспорт

 

Американська корпорація Tesla Inc., якою досі керує її найбільший акціонер Ілон Маск, відкликала всі автомобілі Cybertruck, вироблені та продані за перші 15 місяців роботи на ринку США через проблеми з безпекою.

Про це йдеться у звіті про відкликання, поданому виробником електромобілів до Національного управління безпеки дорожнього руху США, передає Bloomberg.

Згідно із документом, автовиробник вважає, що 1% із 46 096 відкликаних пікапів мають значний дефект. Зокрема, частини сталевої обробки вздовж екстер'єру Cybertruck з'єднані з транспортним засобом за допомогою клею, який з часом може розкришитися.

Tesla обіцяє оплатити власникам таких авто заміну деталей на частини відповідної якості. Але станом на 18 березня, коли Tesla подала звіт про відкликання, компанія ще не виправила цю проблему у виробництві. Виробник сподівався вирішити проблему орієнтовно 21 березня.

"Якщо панель з нержавіючої сталі відділяється від транспортного засобу під час руху, це може створити небезпеку на дорозі для водіїв, що їдуть за ним, і збільшити ризик травмування або зіткнення", - визнали у Tesla.

Компанія уточнила, що вже виявила 151 гарантійну претензію, яка може бути пов'язана з цим дефектом.

Tesla вже шість разів відкликала авто моделі Cybertruck у США протягом року після початку продажів пікапа у листопаді 2023 року, зазначає Bloomberg. Зокрема, у червні минулого року причиною такого кроку стали деталі уздовж зовнішньої частини багажника, які могли від'єднатися під час руху.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Tesla, США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5410
  0,0320
 0,08
EUR
 1
 45,0014
  0,3215
 0,71

Курс обміну валют на сьогодні, 09:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1171  0,06 0,16 41,7759  0,02 0,05
EUR 44,6324  0,25 0,56 45,4194  0,23 0,50

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5700  0,03 0,07 41,5800  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес