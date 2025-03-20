Tesla Cybercab отримає меншу батарею, ніж у Model 3, але зможе подолати більшу відстань

Компанія Tesla поділилась новими подробицями про роботаксі Cybercab, пише EVArena.

За словами керівників Tesla, Cybercab буде оснащений батареєю меншою за 50 кВт·год. Попри це, Tesla стверджує, що автомобіль зможе подолати "майже" 483 км на одному заряді. Це вражаючий результат, особливо в порівнянні з іншими електромобілями на ринку. Наприклад, базова версія Tesla Model 3 має батарею на 57,3 кВт·год для досягнення дальності 438 км (за стандартами EPA).

Якщо заяви Tesla вірні, Cybercab досягне реальної ефективності близько 10 км на кВт·год. Це набагато вище за показник оновленого Model 3, який має 6 км на кВт·год, і навіть за Lucid Air, який досягає 6,9 км на кВт·год. Cybercab, ймовірно, буде на 50% ефективнішим за Model 3.

Скоріш за все, реальна причина ефективності Cybercab пов'язана з його експлуатацією в міському середовищі, де більшість поїздок здійснюється на низьких швидкостях. Це дозволить роботаксі досягти високої ефективності, подібної до результатів Fiat 500, який має батареєю на 37,3 кВт·год, дальність 355 км в міському режимі та ефективність 9,5 км на кВт·год.

Нагадаємо, офіційний запуск Cybercab планується у 2026 році. Роботаксі будуть виробляти на заводі Tesla в Техасі.