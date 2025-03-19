Фінансові новини
- |
- 19.03.25
- |
- 11:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Почніть з того місця, де ви перебуваєте. Застосовуйте те, що у вас є, і робіть все, що у ваших силах"
Артур Еш
Toyota почне повторно використовувати компоненти старих автомобілів
10:04 19.03.2025 |
Toyota Motor Europe запускає Circular Factory - ініціативу, спрямовану на переробку, повторне використання і відновлення деталей з відпрацьованих автомобілів. Перше підприємство відкриється у Великій Британії на підприємстві TMUK Burnaston у третьому кварталі 2025 року і стане центром передового досвіду для майбутніх операцій з переробки по всій Європі та світу.
Toyota Circular Factory працюватиме в трьох основних напрямках:
* Повторне використання деталей - після перевірки деякі компоненти повертатимуться на ринок через роздрібних торговців або дистриб'юторів деталей.
* Відновлення та переробка - акумулятори та колеса будуть оцінюватися на можливість повторного використання або переробки.
* Переробка матеріалів - мідь, алюміній, сталь і пластик будуть перероблятися для виробництва нових деталей, щоб максимально замінити первинні матеріали.
На першому етапі у Великій Британії Toyota планує:
* Переробляти 10 000 автомобілів щорічно
* Відновлювати 120 000 деталей
* Отримувати 300 тонн пластику
* Зберігати 8 200 тонн сталі
За словами Леона ван дер Мерве (Leon van der Merwe), віцепрезидента Toyota Motor Europe з питань циркулярної економіки, компанія планує розширювати цей підхід на всю Європу і готова до співпраці з іншими компаніями, що поділяють принципи екологічної відповідальності.
Ця ініціатива буде реалізована паралельно з основною діяльністю заводу TMUK у Бернастоні з виробництва автомобілів Toyota Corolla.
Toyota Motor Europe взяла на себе зобов'язання стати повністю вуглецево-нейтральною до 2040 року і досягти вуглецевої нейтральності на всіх своїх підприємствах до 2030 року. До 2035 року Toyota планує домогтися 100% скорочення викидів CO2 у всій своїй європейській лінійці продукції.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський: На сьогодні немає серйозних дефіцитів у озброєнні
|Україна підтримає припинення ударів по енергетиці, чекає деталей пропозиції – Зеленський
|Трампу сподобалась розмова з Путіним, який відкинув пропозицію США про перемир'я
|Путін у розмові з Трампом знову відкинув 30-денне перемирʼя і висунув ультиматуми Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Toyota почне повторно використовувати компоненти старих автомобілів
|Революційна технологія китайського конкурента обвалила акції Tesla
|Huawei може незабаром втратити ліцензію на продаж комп'ютерів з Windows китайським покупцям
|Відбувся офіційний реліз GIMP 3.0
|Google купує ізраїльський стартап з кібербезпеки Wiz за $32 млрд
|BYD представила електромобілі, які заряджаються так само швидко, як заправляються традиційні авто
|Компанія Ілона Маска xAI придбала відеостартап, який працює за аналогією Sora від OpenAI
Бізнес
|Bloomberg: Apple додасть у навушники AirPods можливість синхронного перекладу мови
|Процесори Intel Panther Lake затримуються до 2026 року — нова дорожня карта
|Штучний інтелект зрівняється з людиною уже за п'ять-десять років – прогноз Google
|Новий CEO Intel планує повністю змінити підхід до виробництва чипів та ШІ
|Китайський конкурент Tesla обирає місце для третього заводу в Європі: фаворит – Німеччина
|Starbucks зобов’язали виплатити $50 мільйонів кур'єру, який обпікся гарячою кавою
|ChatGPT став доступний як помічник за замовчуванням на Android