Toyota почне повторно використовувати компоненти старих автомобілів

Toyota Motor Europe запускає Circular Factory - ініціативу, спрямовану на переробку, повторне використання і відновлення деталей з відпрацьованих автомобілів. Перше підприємство відкриється у Великій Британії на підприємстві TMUK Burnaston у третьому кварталі 2025 року і стане центром передового досвіду для майбутніх операцій з переробки по всій Європі та світу.

Toyota Circular Factory працюватиме в трьох основних напрямках:

* Повторне використання деталей - після перевірки деякі компоненти повертатимуться на ринок через роздрібних торговців або дистриб'юторів деталей.

* Відновлення та переробка - акумулятори та колеса будуть оцінюватися на можливість повторного використання або переробки.

* Переробка матеріалів - мідь, алюміній, сталь і пластик будуть перероблятися для виробництва нових деталей, щоб максимально замінити первинні матеріали.

На першому етапі у Великій Британії Toyota планує:

* Переробляти 10 000 автомобілів щорічно

* Відновлювати 120 000 деталей

* Отримувати 300 тонн пластику

* Зберігати 8 200 тонн сталі

За словами Леона ван дер Мерве (Leon van der Merwe), віцепрезидента Toyota Motor Europe з питань циркулярної економіки, компанія планує розширювати цей підхід на всю Європу і готова до співпраці з іншими компаніями, що поділяють принципи екологічної відповідальності.

Ця ініціатива буде реалізована паралельно з основною діяльністю заводу TMUK у Бернастоні з виробництва автомобілів Toyota Corolla.

Toyota Motor Europe взяла на себе зобов'язання стати повністю вуглецево-нейтральною до 2040 року і досягти вуглецевої нейтральності на всіх своїх підприємствах до 2030 року. До 2035 року Toyota планує домогтися 100% скорочення викидів CO2 у всій своїй європейській лінійці продукції.