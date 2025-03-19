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АНАЛІТИКА

Революційна технологія китайського конкурента обвалила акції Tesla

23:01 18.03.2025 |

Транспорт

Революційна технологія китайського конкурента обвалила акції Tesla

 

Акції Tesla, компанії Ілона Маска з виробництва електромобілів, впали на 6,6%, а акції її китайського конкурента досягли історичного максимуму після презентації BYD електромобіля з можливістю надшвидкого заряджання. Про це пише Bloomberg.

Акції BYD зросли на 6% на відкритті торгів у Гонконгу у вівторок, збільшивши його ринкову вартість майже до $162 млрд - більше, ніж у Ford Motor, General Motors і Volkswagen AG разом узятих.

Акції Tesla демонструють найгірші результати в індексі S&P 500 за рік, впавши більш ніж на 43% з кінця 2024 року, а аналітики знизили свої цінові орієнтири й оцінки через мляві продажі та побоювання з приводу політичної популярності Ілона Маска.

Напередодні китайський автовиробник представив лінійку електромобілів, які, за його словами, можуть заряджатися майже так само швидко, як заправляється звичайний автомобіль.

Нова батарея й система заряджання BYD змогли забезпечити близько 400 км запасу ходу за 5 хвилин під час випробувань на новому седані Han L, заявив у понеділок голова й засновник компанії Ван Чуанфу. Виробник почне продавати автомобілі з новою технологією наступного місяця.

Революційна технологія китайського конкурента обвалила акції Tesla

 

Нова платформа, що буде в основі багатьох майбутніх електромобілів, може дати ще один поштовх для BYD, головного конкурента Tesla за звання найбільшого у світі продавця електромобілів.

Постачання Tesla до Китаю впали на 49% у лютому в порівнянні з минулим роком і склали всього 30 688 автомобілів, що є найнижчим місячним показником з липня 2022 року.

BYD взяла на себе зобов'язання збудувати понад 4000 зарядних станцій по всьому Китаю для обслуговування нещодавно модернізованих електромобілів. Компанія не розкрила конкретних термінів або вартості завершення розгортання. Проте раніше цього місяця BYD залучила близько $5,6 млрд на продажі акцій.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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