Акції Tesla впали на 15% – найбільше денне падіння з 2020 року

Tesla пережила найгірший торговий день за понад чотири роки, коли в понеділок її акції впали на 15% через зростаючі побоювання щодо уповільнення попиту на електромобілі компанії. Це падіння стало продовженням складного 2025 року для Tesla, яка вже втратила 45% своєї вартості з початку року, повідомляє Bloomberg.

Розпродаж акцій Tesla став наслідком перегляду прогнозів поставок від аналітика UBS Group AG Джозефа Спака, який знизив свої оцінки продажів Tesla у першому кварталі та за весь рік. Аналогічно, аналітик Robert W. Baird & Co. Бен Кало минулого тижня також понизив свої прогнози, що демонструє зростаючий песимізм на Волл-стріт щодо майбутнього компанії.

Спак тепер очікує, що Tesla поставить лише 367 000 автомобілів у цьому кварталі, що на 16% менше, ніж у його попередньому прогнозі. Він також більше не очікує зростання продажів у 2025 році, передбачаючи зниження на 5% у порівнянні з минулим роком. Це різко контрастує з прогнозами аналітиків Bloomberg, які очікують 10% зростання, а також із запевненнями керівництва Tesla, що компанія повернеться до зростання.

"Ми очікуємо, що оновлений Model Y покращить ситуацію, але попит залишається слабким", - написав Спак в аналітичній записці для клієнтів. Він звернув увагу на короткі терміни доставки в Китаї (всього 2-4 тижні), що свідчить про недостатній рівень замовлень.

Окрім затримок, пов'язаних з оновленням Model Y, імідж Tesla зазнає ударів на великих ринках електромобілів, частково через скандальні висловлювання Ілона Маска. Зокрема в Німеччині реєстрації нових Tesla обвалилися на 70% у перші два місяці 2025 року. Експерти вважають, що політичні заяви Маска щодо німецьких виборів могли відштовхнути споживачів. А в Китаї Tesla програє конкуренцію місцевому гіганту BYD. Поставки з шанхайського заводу компанії впали на 49% у лютому, склавши лише 30 688 автомобілів - найнижчий рівень із липня 2022 року.

Падіння на 15% у понеділок стало найгіршим одноденним обвалом акцій Tesla з вересня 2020 року. При цьому компанія втратила всі прибутки, які її акції отримали після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США в листопаді.

На тлі ослаблення попиту, зростаючої конкуренції з боку традиційних автовиробників та китайських брендів, а також персональних скандалів Ілона Маска, інвестори все більше сумніваються у здатності Tesla зберегти своє домінування на ринку електромобілів.