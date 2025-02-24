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Mercedes випустила e-bike Mercedes-AMG F1 City Editionза $4000: швидкість до 45 км/год і смарт-шолом
13:59 24.02.2025 |
Mercedes спільно з компанією n+ представили новий електровелосипед Mercedes-AMG F1 City Edition. Велосипед доступний у трьох розмірах і коштує $4000.
Окремо можна придбати розумний шолом за $400. Він синхронізується з електробайком, отримує телеметричні дані та має вбудовані корисні функції.
Розумний шолом має систему освітлення, що реагує на освітлення навколо, стоп-сигнал, а також поворотники, що активуються великим пальцем. Він також може автоматично відправляти SMS довіреному контакту у разі аварії.
Електробайк оснащений мотором потужністю 750 Вт, що дозволяє розвивати швидкість до 45 км/год. Користувачам доступні чотири режими їзди: Comfort (економія енергії), Sport (баланс потужності та ефективності), Sport Plus (додаткова потужність) та Race (максимальна продуктивність). На кермі встановлений кольоровий сенсорний дисплей діагоналлю 5,5 дюйма, який відображає дані про швидкість, заряд акумулятора та налаштування шолома.
Велосипед має 9-ступеневу систему перемикання передач Shimano для плавної їзди. Гальма - гідравлічні дискові Tektro з перфорованими 203-мм дисками та двома поршнями, що забезпечують надійне гальмування. Основний акумулятор DownTube має ємність 10 А/год, а додатковий SeatTube, доступний опціонально, - 5 А/год. Рама виготовлена з легкого алюмінієвого сплаву, але без крил і багажника.
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