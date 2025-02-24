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BMW анонсує потужні батареї з швидкою зарядкою для нових електромобілів
12:28 24.02.2025 |
BMW стверджує, що досягла значного прогресу в технології електричних автомобілів завдяки шостій генерації системи eDrive. Ця нова система, яка буде використовуватися в майбутніх електричних моделях Neue Klasse, обіцяє покращення дальності ходу, швидкості зарядки та загальної ефективності.
Одним з основних нововведень є нова батарея, яка стала більш ефективною. BMW вдалося збільшити енергію в батарейних клітинах на 20% без зміни їх розміру. Завдяки новій технології 800 В зарядка стала на 30% швидшою, а дальність ходу електромобілів збільшилася на 30%. Деякі моделі навіть можуть перевищувати ці показники. Крім того, нові батареї підтримують двосторонню зарядку, що дозволяє використовувати їх не лише для живлення автомобіля, а й для живлення інших пристроїв.
* Керування енергією: BMW розробила спеціальний блок, який контролює, як енергія подається до двигуна. Це дозволяє знімати оновлення програмного забезпечення та покращувати автомобілі в реальному часі.
* Вибір двигунів: BMW використовує різні типи електродвигунів, що дозволяє створювати автомобілі з різними характеристиками, від одного до чотирьох двигунів.
* Виробництво батарей: Нові заводи для складання батарей будуть побудовані поруч із заводами BMW в кількох країнах, що спростить логістику та знизить витрати.
* Переробка батарей: BMW працює над відновленням цінних матеріалів з використаних батарей, що допомагає зберегти ресурси і зменшити вплив на навколишнє середовище.
Ці високотехнологічні компоненти виробляються на новітніх підприємствах. Заводи зі складання батарей будуються поруч із заводами з виробництва автомобілів у кількох країнах, включаючи Угорщину, Китай, Мексику та США.
BMW також співпрацює з компанією SK-TES для переробки батарей та відновлення цінних матеріалів, таких як кобальт, нікель і літій, для подальшого використання.
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