BMW анонсує потужні батареї з швидкою зарядкою для нових електромобілів

BMW стверджує, що досягла значного прогресу в технології електричних автомобілів завдяки шостій генерації системи eDrive. Ця нова система, яка буде використовуватися в майбутніх електричних моделях Neue Klasse, обіцяє покращення дальності ходу, швидкості зарядки та загальної ефективності.

Одним з основних нововведень є нова батарея, яка стала більш ефективною. BMW вдалося збільшити енергію в батарейних клітинах на 20% без зміни їх розміру. Завдяки новій технології 800 В зарядка стала на 30% швидшою, а дальність ходу електромобілів збільшилася на 30%. Деякі моделі навіть можуть перевищувати ці показники. Крім того, нові батареї підтримують двосторонню зарядку, що дозволяє використовувати їх не лише для живлення автомобіля, а й для живлення інших пристроїв.

* Керування енергією : BMW розробила спеціальний блок, який контролює, як енергія подається до двигуна. Це дозволяє знімати оновлення програмного забезпечення та покращувати автомобілі в реальному часі.

* Вибір двигунів : BMW використовує різні типи електродвигунів, що дозволяє створювати автомобілі з різними характеристиками, від одного до чотирьох двигунів.

* Виробництво батарей : Нові заводи для складання батарей будуть побудовані поруч із заводами BMW в кількох країнах, що спростить логістику та знизить витрати.

* Переробка батарей : BMW працює над відновленням цінних матеріалів з використаних батарей, що допомагає зберегти ресурси і зменшити вплив на навколишнє середовище.

Ці високотехнологічні компоненти виробляються на новітніх підприємствах. Заводи зі складання батарей будуються поруч із заводами з виробництва автомобілів у кількох країнах, включаючи Угорщину, Китай, Мексику та США.

BMW також співпрацює з компанією SK-TES для переробки батарей та відновлення цінних матеріалів, таких як кобальт, нікель і літій, для подальшого використання.