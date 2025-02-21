Краш-тест Tesla Cybertruck: електричний пікап отримав п'ять зірок NHTSA

Національне управління безпекою руху на трасах США (NHTSA) присвоїло електропікапу Tesla Cybertruck найвищий загальний рейтинг безпеки - п'ять зірок.

Випробування проводилися в грудні 2024 року компанією Applus IDIADA KARCO Engineering в Каліфорнії з використанням Tesla Cybertruck Cyberbeast 2024 року. Згідно з багатосторінковим звітом, фронтальний удар на швидкості 35 миль на годину (56 км/год) продемонстрував "100-відсоткове утримання лобового скла і відсутність проникнення в захищену зону лобового скла". Зазначається також, що двері як з боку водія, так і з боку пасажира залишалися зачиненими під час удару і зберегли працездатність після зіткнення.

Попри те, що колінні подушки безпеки водія і пасажира не спрацювали, представники Tesla заявили, що це було "закладено в конструкції для цієї конкретної конфігурації випробувань". При цьому фронтальні подушки безпеки спрацювали штатно, забезпечивши захист манекенів водія і пасажира.

Випробування на бічний удар об стовп не виявило значних відхилень, бічні подушки безпеки спрацювали відповідно до очікувань. Випробування на боковий удар рухомим деформованим бар'єром також не виявило якихось примітних проблем.

Варто зазначити, що Cybertruck не є єдиним електричним пікапом, удостоєним п'ятизіркового рейтингу NHTSA. Ford F-150 Lightning також має найвищий рейтинг безпеки. Chevrolet Silverado EV, GMC Sierra EV, GMC Hummer EV і Rivian R1T поки що не проходили оцінку за стандартами NHTSA.