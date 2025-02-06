Продажі Tesla в Європі падають через конкуренцію та політику Ілона Маска

Tesla повідомила про зменшення продажів електромобілів в європейських країнах на фоні більшої конкуренції від інших виробників та спірної політики гендиректора компанії Ілона Маска. Про це пише Reuters.

Продажі у Великій Британії у січні 2025 року впали на 12%, попри те, що загальна кількість нових електромобілів в Європі стала рекордною. Продажі у Франції впали на 63%, у Нідерландах - 42%, навіть в найбільшому ринку США, Каліфорнії, падіння склало 12%.

2024 рік став для Tesla першим, коли річні поставки автомобілів зменшилися. У Великій Британії компанія опустилася з другого місця за продажами електромобілів у січні 2024-го на сьоме у січні 2025 року.

Опитування показують, що багато потенційних покупців відмовилися від розгляду Tesla через дії Ілона Маска, його політичну активність та зв'язки з адміністрацією Дональда Трампа. Водночас зростає кількість конкурентних пропозицій, що безпосередньо впливає на продажі компанії.

Попри це, керівник дослідницької групи NewAutoMotive, Бен Нелмес, зазначає, що падіння продажів Tesla більше пов'язане не з політичною активністю Ілона Маска, а з тим, що компанія не представила нових популярних моделей з часу запуску Model Y у 2020 році. Тим часом конкуренти, зокрема китайські виробники електромобілів, стабільно випускають нові авто.

До речі, попри падіння продажів, акції Tesla продовжують зростати, і за останній рік їх вартість майже подвоїлася. Зокрема, після перемоги Дональда Трампа на виборах акції компанії зросли на 73%.