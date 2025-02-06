Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Продажі Tesla в Європі падають через конкуренцію та політику Ілона Маска

17:47 06.02.2025 |

Транспорт

 

Tesla повідомила про зменшення продажів електромобілів в європейських країнах на фоні більшої конкуренції від інших виробників та спірної політики гендиректора компанії Ілона Маска. Про це пише Reuters.

Продажі у Великій Британії у січні 2025 року впали на 12%, попри те, що загальна кількість нових електромобілів в Європі стала рекордною. Продажі у Франції впали на 63%, у Нідерландах - 42%, навіть в найбільшому ринку США, Каліфорнії, падіння склало 12%.

2024 рік став для Tesla першим, коли річні поставки автомобілів зменшилися. У Великій Британії компанія опустилася з другого місця за продажами електромобілів у січні 2024-го на сьоме у січні 2025 року.

Опитування показують, що багато потенційних покупців відмовилися від розгляду Tesla через дії Ілона Маска, його політичну активність та зв'язки з адміністрацією Дональда Трампа. Водночас зростає кількість конкурентних пропозицій, що безпосередньо впливає на продажі компанії.

Попри це, керівник дослідницької групи NewAutoMotive, Бен Нелмес, зазначає, що падіння продажів Tesla більше пов'язане не з політичною активністю Ілона Маска, а з тим, що компанія не представила нових популярних моделей з часу запуску Model Y у 2020 році. Тим часом конкуренти, зокрема китайські виробники електромобілів, стабільно випускають нові авто.

До речі, попри падіння продажів, акції Tesla продовжують зростати, і за останній рік їх вартість майже подвоїлася. Зокрема, після перемоги Дональда Трампа на виборах акції компанії зросли на 73%.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Tesla, США, ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4897
  0,1687
 0,40
EUR
 1
 42,9792
  0,4289
 0,99

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3167  0,06 0,15 41,9288  0,09 0,21
EUR 43,0021  0,03 0,08 43,7613  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4900  0,19 0,46 41,5200  0,16 0,40
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес