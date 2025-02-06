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АНАЛІТИКА

Volkswagen готує до випуску електромобіль вартістю €20 000

17:31 06.02.2025 |

Транспорт

Volkswagen готує до випуску електромобіль вартістю €20 000

 

Компанія Volkswagen оголосила, що наступного місяця вона анонсує новий бюджетний електромобіль, який коштуватиме близько €20 000.

Компанія не розкрила, як буде називатися доступна модель, але коригування зображення концепту, яке Volkswagen додала до свого оголошення, виявило назву ID.One. Це логічно, оскільки раніше Volkswagen згадувала модель ID.One, яка базуватиметься на концепті ID. Life. У 2022 році компанія поділилася ескізом цього автомобіля та зазначила, що він вийде у 2027 році.


Volkswagen каже, що "бюджетна мобільність для початкового рівня в еру електричних автомобілів буде однією з основних частин майбутнього плану бренду".

До речі, компанія не планує обмежитися лише одним доступним автомобілем. Виробник також підтвердив, що виведе на ринок ще один дешевий електромобіль під назвою ID.2all, який був анонсований майже два роки тому. Очікується, що ця модель коштуватиме €25 000. І він, і ID.1 (або ID.One) використовуватимуть нову версію модульної батарейної платформи, на якій базуються ID.4 та ID Buzz.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Volkswagen
 

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