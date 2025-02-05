Toyota п'ятий рік поспіль став найпопулярнішим у світі автомобільним брендом

У 2024 році Toyota Motor Corporation знову став найбільш продаваним автомобільним брендом у світі, незважаючи на світову економічну невизначеність, проблеми з ланцюжками поставок і мінливий споживчий попит.

Концерн Toyota, що включає бренди Lexus, Daihatsu і Hino, продала 10 821 480 автомобілів по всьому світу, що стало п'ятим роком поспіль, коли компанія лідирувала на світовому ринку. За перші 11 місяців 2024 року було продано 9 857 938 автомобілів, що на 3,7% менше, ніж у попередньому році, але все одно сильний результат.

Головний конкурент Toyota, Volkswagen Group, продав 9 239 500 автомобілів, що на 2,3% менше, ніж у попередньому році, і розрив склав 618 438 автомобілів.

Експерти пов'язують успіх Toyota з широким асортиментом автомобілів, від компактних до великих позашляховиків, що дає змогу компанії задовольняти потреби покупців по всьому світу. Попри перехід автомобільної промисловості до електромобілів, Toyota продовжує пропонувати популярні автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння, що допомагає компанії залишатися конкурентоспроможною на світовому ринку.

Hyundai Motor Group, що включає Hyundai, Kia і Genesis, посіла третє місце за світовими продажами з результатом близько 7,23 млн автомобілів, що на 1% менше, ніж у попередньому році.