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АНАЛІТИКА

BMW та Mercedes призначають нове керівництво через кризу в автопромі

11:53 12.12.2024 |

Транспорт

 

Німецькі автовиробники BMW AG і Mercedes-Benz Group AG перетасовують свої керівні команди, зіткнувшись з сильною конкуренцією в Китаї і слабким попитом на електромобілі в Європі.

Про це пише Bloomberg.

Повідомляється, що Mercedes заявив, що його очільник китайського підрозділу Хубертус Троска піде на пенсію у липні, і його замінить керівник з продуктової стратегії Олівер Тьоне. Виробник зазнає труднощів на азійському ринку через слабку економіку та переход клієнтів на місцеві бренди на чолі з BYD Co Ltd.

Mercedes також найме Олафа Шика, нині фінансового директора Continental AG. Шик, який у минулому працював у компанії, приєднається до ради директорів автовиробника у жовтні. Він замінить Ренату Юнго Брюнггер, яка залишає компанію за власним бажанням.

Колишній фінансовий директор BMW Ніколас Петер змінить Норберта Райтхофера на посаді голови наглядової ради наступного року, повідомила компанія. Цей крок покликаний забезпечити наступність у діяльності мюнхенського виробника, який натрапляє на аналогічні труднощі.

Низький попит на електричні моделі Mercedes стримує просування компанії. Хоча BMW досягла більшого успіху у продажу електромобілів, вона, як і її конкурент, перебуває під тиском скорочення витрат через високі витрати на робочу силу та електроенергію в Німеччині.

Акції BMW та Mercedes впали на 21% та 10% цього року відповідно.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Mercedes-Benz, BMW
 

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