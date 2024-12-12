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В електромобілі Porsche додали функцію Charging Planner для подорожей на великі відстані
10:54 12.12.2024 |
Porsche представила функцію Charging Planner, яка спрощує подорожі на електромобілях. Вона інтегрована в додатки My Porsche та Porsche Communication Management (PCM) повністю електричних моделей Porsche.
Після активації Charging Planner зможе планувати зупинки для заряджання на обраному маршруті, щоб ви могли дістатися до місця призначення з найменшою кількістю та найкоротшими можливими зупинками для заряджання. Одним із найважливіших факторів під час оцінки потреби в енергії є профіль водіння користувача. Тож, якщо система дізналася, що водій полюбляє слухати музику та подорожувати в добре прогрітому салоні, вона враховує це у своїх розрахунках споживання енергії. Вона також керує попередньою підготовкою акумулятора для забезпечення оптимальної продуктивності зарядки під час зупинок. Таким чином, після прибуття на зарядну станцію Taycan майже одразу може заряджатися з потужністю до 320 кВт, а Macan - до 270 кВт.
Charging Planner також автоматично додає відповідні зарядні станції та необхідний час зарядки там, беручи до уваги інформацію про дорожній рух у реальному часі. Під час поїздки система надає таку інформацію в реальному часі в огляді маршруту: назва запланованої зарядної станції, стан заряду батареї після прибуття, розрахунковий час прибуття і відстань, що залишилася до зарядної станції. Водій також може вказати бажаний стан заряду після прибуття на станцію швидкої зарядки або в кінцевий пункт призначення.
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