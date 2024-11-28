Кнопки повертаються: Volkswagen обіцяє редизайн, кращі батареї та матеріали в своїх електромобілях

Volkswagen переживає непростий період, пов'язаний зі зниженням попиту та проблемами на виробництві. Компанія визнає необхідність змін і планує кардинальний перегляд дизайну своїх електромобілів.

Часи, коли Golf домінував у європейських рейтингах продажів, відійшли у минуле. Невиразний дизайн електромобілів Volkswagen не приваблює покупців у салони, а спрощені інтер'єри також не сприяють успіху. Усе це відбувається на фоні зростання цін, що змушує клієнтів замислюватися над альтернативами.

Щоб виправити ситуацію, керівник розробок Volkswagen Кай Грюніц пообіцяв суттєві зміни. Наступні моделі ID.3 та ID.4 представлять «абсолютно нову мову дизайну». За його словами, ця оновлена візуальна ідентичність означатиме повернення до витоків бренду - до того, що Volkswagen завжди вважав своїм фірмовим стилем.

В інтер'єрі Грюніц анонсував повернення до більш традиційних елементів управління. Майбутні моделі VW отримають додаткові фізичні кнопки для швидкого доступу до найуживаніших функцій, замість використання численних підменю на сенсорному екрані. Це нововведення вже було представлено у концепті ID.2all. Крім цього, Volkswagen обіцяє підвищити якість матеріалів, що є однією з основних проблем Golf восьмого покоління, особливо у порівнянні з його попередником.

Говорячи конкретно про ID.3 та ID.4, Кай Грюніц зазначив, що VW також планує «багато покращень у вартості та продуктивності батарей». Він навіть заявив, що оновлені електромобілі стануть «значним кроком уперед» як для виробника (завдяки зниженню витрат на виробництво), так і для клієнтів, які отримають кращі автомобілі. Очікується, що нові електрокари з'являться у 2026 році.

Поки що рано говорити, чи збереже ID.3 свою нинішню назву. Volkswagen уже оголосила, що дев'яте покоління Golf буде електричним, тоді як Mk8 із двигуном внутрішнього згоряння залишатиметься у виробництві щонайменше до 2035 року. На початку року Кай натякнув, що повернення електричного Golf може витіснити ID.3:

«Недостатньо місця для двох або трьох моделей, орієнтованих на одну й ту саму аудиторію. Ми вже почали роботу над повністю електричним Golf».

