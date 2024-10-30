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АНАЛІТИКА

Електромобіль Xiaomi SU7 Ultra проїхав трасу Нюрбургрінг за 6 хв 46,874 с.

12:19 30.10.2024 |

Транспорт

Електромобіль Xiaomi SU7 Ultra проїхав трасу Нюрбургрінг за 6 хв 46,874 с.

 

Історія електромобіля Xiaomi SU7 почалась лише нещодавно, але він вже став помітною особистістю в автомобільному світі. Й ось - черговий привід поговорити про Xiaomi SU7: електромобіль Xiaomi SU7 Ultra проїхав трасу Нюрбургрінг за 6 хв 46,874 с - це рекорд кола для 4-дверних седанів!


Хоча варто відзначити, що рекорд встановлював спеціально підготовлений варіант-прототип Xiaomi SU7 Ultra: величезний сплітер попереду та антикрило позаду, відсутній салон та присутній каркас безпеки тощо. Але ж навіть в дорожньому варіанті Xiaomi SU7 Ultra покупці отримають неймовірну техніку.

Перш за все, йдеться про три електромотори (пара V8s позаду та один V6s попереду), що разом видають 1138 кВт або 1548 к.с. потужності. Такий показник гарантує прискорення 0-100 км/год за 1,98 секунди та 0-200 км/год за 5,86 секунди, а також максимальну швидкість 350 км/год. Живлення електромоторів - від акумулятора CATL Qilin II, що має забезпечити до 630 км за циклом CLTC. Проте в цьому випадку більш важливим є покращена система охолодження акумуляторної батареї, завдяки чому електромобіль Xiaomi SU7 Ultra може подолати два кола траси Нюргбургринг у максимальному режимі без перегріву.

Ну й далі "все як у людей": доопрацьована підвіска з регульованими стійками від Bilstein, карбон-керамічні гальмівні диски та багатопоршневі гальма Akebono, бампер зі спойлером попереду та фіксоване антикрило позаду (нехай навіть і не такі великі, як на рекордному прототипі). В салоні - спортивні сидіння, контрастне жовто-чорне оздоблення, карбонові елементи.

Можливість замовлення Xiaomi SU7 Ultra вже відкрита, перші автомобілі мають дістатись покупцям в березні 2025 року. Ціна електромобіля Xiaomi SU7 Ultra стартує від 815 тис. юней - це близько $114 тис.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Xiaomi
 

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