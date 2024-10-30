Xiaomi презентує електричний седан SU7 Ultra: 1500 кінських сил і швидкість до 100 км/год за 2 секунди

Xiaomi офіційно презентувала свій новий електричний седан SU7 Ultra, який став доступний для покупців у Китаї. Автомобіль вражає своєю потужністю в 1500 кінських сил та неймовірним прискоренням: він розганяється від 0 до 100 км/год менше ніж за 2 секунди.





Дизайн SU7 Ultra базується на стандартному седані SU7, але має вдосконалену аеродинаміку. Спортивні бампери, великий задній спойлер і ширший кузов забезпечують не тільки стильний вигляд, а й покращену стабільність на дорозі. Активний задній дифузор сприяє значній притискній силі у 265 кг.

Інтер'єр поєднує розкіш і елементи, що підвищують продуктивність. Сидіння, обтягнуті шкірою Alcantara, доповнені деталями з вуглецевого волокна, що підкреслює спортивний характер автомобіля.

SU7 Ultra оснащений акумулятором Qilin 2.0 від CATL ємністю 93,7 кВт/год, який підтримує швидку зарядку, здатен заряджатися від 10% до 80% всього за 11 хвилин.

Автомобіль здатен розвивати максимальну швидкість до 350 км/год, а його гальмівна система використовує вуглецеві керамічні диски, які забезпечують відмінну гальмівну потужність.

Ціна нового седана становить 814 900 юанів (приблизно 114 200 доларів США).

Генеральний директор Xiaomi позиціонує SU7 Ultra як альтернативу Porsche Taycan Turbo GT, оскільки він пропонує більше потужності за нижчою ціною. Попередні замовлення вже відкриті, і за перші 10 хвилин було зафіксовано 3680 бронювань.

Серійне виробництво очікується в березні 2025 року.