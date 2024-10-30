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АНАЛІТИКА

Xiaomi презентує електричний седан SU7 Ultra: 1500 кінських сил і швидкість до 100 км/год за 2 секунди

12:13 30.10.2024 |

Транспорт

Xiaomi презентує електричний седан SU7 Ultra: 1500 кінських сил і швидкість до 100 км/год за 2 секунди

 

Xiaomi офіційно презентувала свій новий електричний седан SU7 Ultra, який став доступний для покупців у Китаї. Автомобіль вражає своєю потужністю в 1500 кінських сил та неймовірним прискоренням: він розганяється від 0 до 100 км/год менше ніж за 2 секунди.


Дизайн SU7 Ultra базується на стандартному седані SU7, але має вдосконалену аеродинаміку. Спортивні бампери, великий задній спойлер і ширший кузов забезпечують не тільки стильний вигляд, а й покращену стабільність на дорозі. Активний задній дифузор сприяє значній притискній силі у 265 кг.

Xiaomi презентує електричний седан SU7 Ultra: 1500 кінських сил і швидкість до 100 км/год за 2 секунди

 

Інтер'єр поєднує розкіш і елементи, що підвищують продуктивність. Сидіння, обтягнуті шкірою Alcantara, доповнені деталями з вуглецевого волокна, що підкреслює спортивний характер автомобіля.

Xiaomi презентує електричний седан SU7 Ultra: 1500 кінських сил і швидкість до 100 км/год за 2 секунди

 

SU7 Ultra оснащений акумулятором Qilin 2.0 від CATL ємністю 93,7 кВт/год, який підтримує швидку зарядку, здатен заряджатися від 10% до 80% всього за 11 хвилин.

Xiaomi презентує електричний седан SU7 Ultra: 1500 кінських сил і швидкість до 100 км/год за 2 секунди

 

Автомобіль здатен розвивати максимальну швидкість до 350 км/год, а його гальмівна система використовує вуглецеві керамічні диски, які забезпечують відмінну гальмівну потужність.

Xiaomi презентує електричний седан SU7 Ultra: 1500 кінських сил і швидкість до 100 км/год за 2 секунди

 

Ціна нового седана становить 814 900 юанів (приблизно 114 200 доларів США).

Xiaomi презентує електричний седан SU7 Ultra: 1500 кінських сил і швидкість до 100 км/год за 2 секунди

 

Генеральний директор Xiaomi позиціонує SU7 Ultra як альтернативу Porsche Taycan Turbo GT, оскільки він пропонує більше потужності за нижчою ціною. Попередні замовлення вже відкриті, і за перші 10 хвилин було зафіксовано 3680 бронювань.

Серійне виробництво очікується в березні 2025 року.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Xiaomi
 

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