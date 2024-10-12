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Tesla показала Robovan – автономний фургон для перевезення 20 пасажирів або вантажу
22:59 11.10.2024 |
Під час заходу We, Robot компанія Tesla також представила абсолютно новий для себе транспортний засіб - автономний фургон Robovan. Він також призначений для автономного використання без залучення водія-людини.
Tesla Robovan можна використовувати для перевезення до 20 пасажирів або вантажів. Конфігурація, продемонстрована на презентації, була версією для перевезення людей. Tesla розмістила кілька фотографій на своєму сайті, щоб зацікавлені могли побачити, як може виглядати інтер'єр фургона.
Навіть пасажирська конфігурація, здається, має значний вантажний простір. Це може бути корисним для використання в якості трансферу до аеропорту.
Такий транспортний засіб може бути корисним для маршрутних перевезень, які потребують частого підвозу (наприклад, автобуси до аеропорту чи студентські автобуси), для муніципалітетів, які не мають достатньо пасажирів для звичайного автобуса на 80 пасажирів, а також для доставки останньої милі містом у вантажній конфігурації.
Генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив, що Robotaxi зможе знизити вартість транспортування приблизно до 20 центів за милю, але що Robovan покращить цей показник до 5-10 центів за милю.
Дизайн Tesla Robovan, безсумнівно, досить незвичайний та футуристичний. Можна припустити, що він частково збережеться до серійних зразків. Однак здається сумнівним, що дорожній просвіт у приблизно 1-2 дюйми на демонстраційному автомобілі буде достатнім на міських дорогах.
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