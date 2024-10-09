Renault створила водневий універсал з акумуляторною батареєю

Новий концепт Renault Emblème, як гібрид електричного та водневого автомобілів, має долати до 1000 км.

Renault хоче досягти вуглецевої нейтральності в Європі до 2040 року, а ще через 10 років - у всьому світі. Для досягнення цього, компанія вдвічі скорочує використання електромобілів з акумуляторним живленням, водночас наполягаючи, що у водневих автомобілів все ще є майбутнє.

Новий демонстраційний автомобіль під назвою Emblème насправді є й першим, й другим. Як і новий Honda CR-V e:FCEV, він поєднує в собі водневий паливний елемент і акумуляторну батарею.

Французька марка називає кузов "шутінг-брейк", хоча можна посперечатись, адже концепт має забагато дверей. Не дивлячись на стиль кузова, Emblème - це концепт з коефіцієнтом лобового опору лише 0,25. Він виглядає суттєво інакше, ніж звичайні серійні моделі, і є сподівання, що деякі з його дизайнерських елементів зітруться на дорожніх автомобілях.

Emblème великий для концепту, який описаний як компактний автомобіль: 4,8 метра у довжину, але лише 1,52 метра у висоту, що надає йому витонченого профілю.

Renault стверджує, що Emblème може подолати до 1000 кілометрів «так само швидко, як автомобіль із ДВЗ». Ця дистанція передбачає дві зупинки, щоб зарядити 2,8-кілограмовий бак водню (за умови наявності заправних станцій, яких наприкінці минулого року було приблизно 1000 у всьому світі).

Кожна заправка воднем займає менше п'яти хвилин, а повного бака вистачає на 350 кілометрів.

У місті універсал може поводитись як електромобіль з акумуляторним живленням завдяки нікель-марганцево-кобальтовому агрегату (NMC) ємністю 40 кВт-год.

Підраховуючи, що повного заряду батареї має вистачити на 300 кілометрів, то двох зупинки для водню мають дозволити подолати 700 кілометрів.

Emblème має задній привід завдяки двигуну потужністю 215 кінських сил, встановленому ззаду. У цьому електродвигуні з обертовим ротором не використовуються рідкоземельні елементи.

Незважаючи на складну трансмісію, Emblème не такий важкий, як більшість традиційних гібридів або електромобілів. Renault анонсує споряджену вагу 1750 кілограмів після того, як інженери «вистежили кожен зайвий кілограм».

Усі ці зусилля були зроблені для того, щоб вражаючий універсал був максимально екологічним. Викиди від прототипу до концепту були скорочені на 90% порівняно з автомобілем аналогічного розміру.

Концепт-кар буде публічно показаний на Паризькому автосалоні 2024 року з 14 по 20 жовтня, коли має бути презентований інтер'єр.