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Новий рекорд: Xiaomi у вересні 2024 року продала понад 10 000 електромобілів SU7
12:19 04.10.2024 |
Не зважаючи на велику конкуренцію на світовому ринку електромобілів, компанія Xiaomi продовжує ставити рекорди. 1 жовтня 2024 року китайський виробник оголосив, що продажі електромобіля SU7 у вересні 2024 року перевищили 10 000 одиниць (вже четвертий місяць поспіль).
Йдеться про приблизно 15 000 або 16 000 авто. На цьому Xiaomi не планує зупинятися і хоче вже у жовтні перевищити відмітку у 20 000.
З моменту свого запуску у квітні 2024 року Xiaomi SU7 зайняв свою нішу на ринку, конкуруючи з Tesla Model 3 та Model Y. SU7 виділяється своєю доступністю та інноваційними технологіями. Але попри популярність електромобіль має чимало проблем та потрапляє у багато аварій.
Нагадаємо, Xiaomi SU7 має запас ходу до 800 км (за циклом CLTC). SU7 постачається з кількома режимами водіння, гальмівною системою Brembo і різними асистентами безпеки. З 0 до 100 км/год автомобіль розганяється за 2.78 секунди.
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