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Китайський автогігант повністю заволодів спільним заводом з Mercedes-Benz в Китаї
11:45 17.09.2024 |
Китайський автовиробник BYD Co. повністю взяв під контроль спільне підприємство, яке раніше мав у Китаї з групою Mercedes-Benz AG.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
BYD придбав решту 10% акцій Mercedes-Benz, які ще не належали йому, у компанії, створеній для просування преміальних електромобілів бренду Denza.
Цей крок завершує 13-річне партнерство та відбувається на тлі зростаючих торговельних напружень між Китаєм і Європою, оскільки Європейська комісія працює над впровадженням додаткових тарифів на китайські електромобілі, які можуть досягати до 36,3%.
Denza, зареєстрована як Shenzhen BYD New Energy Co., була створена BYD та Mercedes у 2011 році, при цьому кожен партнер володів 50% акцій. Підприємство зосереджувалося на виробництві преміальних електромобілів, але низькі продажі призвели до того, що Mercedes, раніше відомий як Daimler, зменшив свою частку до 10% у 2021 році.
Після перегляду стратегії наступного року, Denza набула нової популярності завдяки своїм розкішним мінівенам, при цьому її мінівен D9 став лідером продажів у цій категорії в 2023 році. За повідомленнями місцевих ЗМІ, Denza готується до запуску своєї моделі Z9GT пізніше цього тижня з передпродажною ціною, що починається від 339 800 юанів (47 900 доларів).
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