Цільова реклама по-новому: Ford хоче запатентувати технологію аналізу розмов у своїх автомобілях

Компанія Ford подала патентну заявку на технологію, яка аналізуватиме розмови водія і пасажирів в автомобілі для показу цільової реклами.

Система, названа "презентація реклами в автомобілі", відстежуватиме місце розташування машини, швидкість руху, тип дороги і наявність заторів. Технологія зможе передбачати маршрути та кінцеві точки поїздок, щоб підбирати найбільш релевантні оголошення.

Система збиратиме дані з аудіосигналів усередині автомобіля та історичних даних користувачів, щоб вибирати рекламу для показу під час поїздки. Аналізуючи діалоги між людьми в машині, система зможе визначати, коли краще показувати аудіо- або візуальні оголошення через інтерфейс автомобіля.

Деякі користувачі висловили занепокоєння з приводу вторгнення в особисте життя і можливих відволікаючих чинників під час водіння. Однак Ford стверджує, що ця технологія допоможе зробити рекламу більш персоналізованою і корисною для водіїв.