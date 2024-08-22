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Ford переглядає плани щодо електромобілів та скасовуючи деякі моделі, щоб скоротити витрати
23:37 21.08.2024 |
Компанія Ford Motor вирішила відмовитися від трирядного позашляховика і відкласти випуск нового покоління пікапів, та додати новий електричний пікап і фургон до свого майбутнього модельного ряду.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Такі кроки спрямовані на скорочення витрат і адаптацію до мінливого попиту на електромобілі.
Зниження темпів зростання попиту на електромобілі змушує виробників, таких як Ford і General Motors, відкладати або скасовувати випуск нових моделей, щоб уникнути великих витрат на транспортні засоби, які споживачі купують не так швидко, як очікувалося.
На тлі цього акції Ford зросли на 2,16% під час ранкових торгів.
Фінансовий директор Ford Джон Лоулер заявив, що через зміни у ціноутворенні та прибутковості компанія вирішила скоригувати свої плани щодо продуктів і технологій, щоб досягти позитивного результату вже в перший рік після запуску нових моделей.
Ford продовжує зміцнювати свою стратегію, зосереджуючись на сегментах, де вона вже має успіх, зокрема на пікапах і комерційних транспортних засобах.
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