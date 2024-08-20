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Виробник елітних автомобілів Porsche став співвласником найбільшого у ЄС сервісу пасажирських автобусних перевезень
10:08 20.08.2024 |
Виробник елітних автомобілів Porsche став співвласником німецької транспортної компанії Flix, яка розвиває сервіс недорогих пасажирських автобусних перевезень.
Компанія інвестує "невелику двозначну суму" у мільйонах євро разом з групою інших інвесторів через фонд EQT Future, повідомляється у пресрелізі корпорації Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE).
"У рамках угоди EQT разом з Porsche SE, Kühne Holding та іншими співінвесторами придбає близько 35% акцій Flix і підтримуватиме компанію на шляху її подальшого зростання", - зазначається у повідомленні.
В компанії пояснили, що така інвестиція відповідає стратегії Porsche, з огляду на заплановане розширення її інвестиційної діяльності.
"Flix - це вражаюча історія успіху. Ми бачимо великий потенціал для зростання стійких і доступних послуг мобільності в майбутньому і з нетерпінням чекаємо, щоб підтримати Flix, який продовжує розширювати свою платформу по всьому світу", - прокоментував Лутц Мешке, член правління, відповідальний за управління інвестиціями в Porsche SE.
Flix SE, що базується в Мюнхені, керує провідною глобальною платформою для міжміських поїздок автобусами та поїздами.
Наразі Flix обслуговує 5600 напрямків у понад 40 країнах світу, що робить його лідером на ринку міжміських автобусних подорожей у Європі, Північній Америці та Туреччині. У 2023 фінансовому році Flix перевіз загалом 81 мільйон пасажирів і збільшив дохід на 30% - до двох мільярдів євро.
Як повідомлялося, у 2024 році FlixBus планує збільшити кількість пасажирських маршрутів, додавши поїздки до нових країн на захід та південь від України.
Оператор подорожей FlixMobility розвиває автобусні перевезення в Україні з 2019 року. На сьогодні автобуси компанії виконують кілька десятків прямих автобусних рейсів до європейських країн.
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