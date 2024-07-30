Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Xiaomi EV планує поставити 100 000 електромобілів до листопада

13:51 30.07.2024 |

Транспорт

 

Xiaomi EV оголосив про завершення модернізації заводу і тепер очікує досягти амбітної мети у 100 000 електромобілів до початку листопада, майже на два місяці раніше. Раніше компанія поставила перед собою цю мету на весь рік.

Після успішного запуску моделі SU7, яка вже має понад 30 000 поставок за три місяці, Xiaomi планує перевищити 10 000 одиниць у липні.

Компанія активно розширює мережу продажів і обслуговування в Китаї, відкриваючи нові магазини та центри доставки.

Попри невелику паузу в липні через нарощування виробництва, Xiaomi впевнена, що досягне поставлених цілей і продовжить агресивне розширення на ринку електромобілів.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Xiaomi
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,0291
  0,0187
 0,05
EUR
 1
 44,4181
  0,0126
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,7480  0,12 0,30 41,3628  0,11 0,27
EUR 44,1720  0,18 0,41 44,9488  0,22 0,48

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0250  0,04 0,10 41,0500  0,03 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес