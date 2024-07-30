Xiaomi EV планує поставити 100 000 електромобілів до листопада

Xiaomi EV оголосив про завершення модернізації заводу і тепер очікує досягти амбітної мети у 100 000 електромобілів до початку листопада, майже на два місяці раніше. Раніше компанія поставила перед собою цю мету на весь рік.

Після успішного запуску моделі SU7, яка вже має понад 30 000 поставок за три місяці, Xiaomi планує перевищити 10 000 одиниць у липні.

Компанія активно розширює мережу продажів і обслуговування в Китаї, відкриваючи нові магазини та центри доставки.

Попри невелику паузу в липні через нарощування виробництва, Xiaomi впевнена, що досягне поставлених цілей і продовжить агресивне розширення на ринку електромобілів.