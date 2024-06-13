BMW представила нове покоління 1 серії

Німецька компанія BMW ґрунтовно оновила свою базову модель й тепер 1 серія отримала технології 48-вольного гібрида, але менше потужності.

На перший погляд, новий BMW 1 серії виглядає як серйозний рестайлінг попередньої моделі. Але сама BMW говорить про новий автомобіль і «четверте покоління», а також надала серії новий внутрішній код F70. Це означає, що найменша серія бренду залишиться на ринку ще довго. На відміну від Mercedes A-Class.





Розміри п'ятидверної моделі лише незначно змінені порівняно з попередньою моделлю. Зовнішня довжина нового BMW 1 серії збільшилася на 42 міліметри до 4361 міліметрів, а його колісна база становить 2670 міліметрів. Ширина автомобіля дорівнює 1800 міліметрів, а висота збільшується на 25 міліметрів до 1459 міліметрів.

Однак при живому контакті змінена передня частина помітна одразу. Він виглядає значно менш масивним, ніж його попередник. В основному це пов'язано з тоншими ніздрями. Всередині радіаторна решітка має нову структуру, що складається з вертикальних і діагональних смуг.

Загалом передня частина нової 1-ї серії помітно плоска та має значно нижчий нахил до дороги. Стандартні світлодіодні фари мають вертикальні елементи для денних ходових вогнів і покажчики в стилі X1, а також M3 (після рестайлінгу) і 5 серії. Складка «Neue Klasse» на логотипі BMW спереду є цікавою.

В якості додаткового обладнання доступні адаптивні світлодіодні фари з матричним дальнім світлом без відблисків, підсвічуванням поворотів і синіми акцентами.

Збоку новий BMW 1 серії найбільше нагадує попередню модель. Стандартна глянцева лінія Shadow Line BMW Individual містить графічний елемент із цифрою 1 у вигині Хофмайстера на задній стійці. Ця деталь знайома по седану 5 серії.

Подовжений силует підкреслюють довгий спойлер на даху та бічні елементи керування повітрям. Задні ліхтарі, що складаються з двох частин, виступають далеко в бічні частини.

На вибір є два однотонних і сім металевих кольорів. M-KD 1161 на фотографіях знаходиться в "Cape York Green". Новий BMW 1 серії є першою моделлю бренду, доступною з додатковим чорним контрастним покриттям даху.

Інтер'єр

Новинка все ще не є видатною у внутрішньому просторі. У оновленому інтер'єрі, повністю позбавленому шкіри, сидіння нового дизайну створені для забезпечення високого рівня комфорту під час довгих подорожей.

BMW M135 xDrive

Спортивні сидіння у версії Econeer з чохлами та оббивкою з переробленого поліестеру, а також спортивні сидіння M доступні опціонально. Перфоровані поверхні для сидіння також доступні у версії Veganza з властивостями шкіри. Обладнання Veganza/Alcantara є частиною пакету M Sport і стандартного обладнання BMW M135 xDrive.

BMW M135 xDrive

Склавши спинку заднього сидіння, об'єм багажника можна збільшити з 380 літрів до 1200 літрів (BMW 120, BMW 120d: від 300 до 1135 літрів). Тут немає різниці із попередньою моделлю.

BMW M135 xDrive

Салон, як і інші деталі, нагадує нинішню 5 серію. Як і в багатьох інших моделях BMW, використовується «вигнутий дисплей». Повністю цифрова система відображення складається з двох екранів з діагоналлю 10,25 дюйма та 10,7 дюйма.





Послідовна цифровізація дозволяє значно зменшити кількість кнопок і елементів керування в салоні. Кондиціонер у новому BMW 1 серії також управляється цифровим способом. У підсумку: дуже мало справжніх кнопок, і, як на X1, немає поворотної/нажимної кнопки.

Підключення

Остання версія iDrive з QuickSelect на основі операційної системи BMW 9 тепер доступна в новій серії 1. Вона розроблена для керування за допомогою сенсорного дисплея та мови. Операційна система також включає багатофункціональні кнопки на кермі та додатковий проекційний дисплей.

BMW M135 xDrive

Операційна система BMW 9 є внутрішньою розробкою BMW Group і базується на стеку програмного забезпечення Android Open Source Project (AOSP). Швидкий доступ QuickSelect дозволяє викликати потрібну функцію безпосередньо без переходу до підменю. Для постійного оновлення нового BMW 1 серії найновішим програмним забезпеченням можна використовувати завантаження «по повітрю».

BMW M135 xDrive

Персональний, спортивний та ефективний режим є стандартними для нової 1-ї серії 1. Можна додатково розширити спектр підсвітки, включивши режими Expressive, Relax та Digital Art. Також є ще три варіанти Adagio, Vivace та Allegro на вибір.

Під капотом

Як і двигун BMW M135 xDrive, усі інші двигуни, доступні для нового BMW 1 серії, походять від останнього модульного покоління групи.

BMW M135 xDrive

Трициліндровий бензиновий двигун нового BMW 120 і чотирициліндровий дизельний двигун нового BMW 120d поєднуються з 48-вольтовою технологією м'якого гібрида. Усі приводи передають свою потужність на 7-ступеневу коробку передач Steptronic із подвійним зчепленням у стандартній комплектації.

BMW M135 xDrive

Нова 1-а серія не використовує абревіатуру «i» для бензинових двигунів, щоб залишити літеру вільною для електричних моделей.

BMW M135 xDrive

Повертаючись до двигунів внутрішнього згоряння в новій 1-й серії: максимальна потужність 125 кВт (170 к.с., раніше 178) привід нового BMW 120 дозволяє розганятися від нуля до 100 км/год за 7,8 секунди (плюс 0,8 секунди). Новий BMW 120d має потужність 120 кВт (163 к.с.) і розганяється з місця до 100 км/год за 7,9 секунди (плюс 0,6 секунди). Це робить його на цілих 27 к.с. слабшим за попередника.

BMW M135 xDrive

BMW 118d, який також оснащений чотирициліндровим дизельним двигуном, має потужність 110 кВт (150 к.с.) і час розгону 8,3 секунди (мінус 0,2 секунди). 116 (трициліндровий) і 123 xDrive (чотирициліндровий) з'являться наприкінці 2024 року.

BMW M135 xDrive

M135 xDrive має потужність 221 кВт (300 к.с.), втративши шість к.с. Специфічні особливості M включають особливо міцний кривошипний привід, оптимізовану подачу мастила для поршневих каналів охолодження та нові вкладиші та кришки корінних підшипників. Максимальний крутний момент 400 Нм (раніше 450) доступний між 2000 і 4500 об/хв. Розгін до 100 км/год займає 4,9 секунди (мінус 0,2 секунди), максимальна швидкість - 250 км/год.

BMW M135 xDrive

Розвиток потужності супроводжується звуком спеціальної вихлопної системи M. Це також передається в салон і посилюється через систему динаміків аудіосистеми. 135 - єдина модель у серії з видимими вихлопними отворами ззаду.

BMW M135 xDrive

Ціни

За словами BMW, нова 1-а серія пропонує значно розширений вибір систем для автоматизованого водіння та паркування в стандартній комплектації або як опцію. Окрім систем допомоги, розширене стандартне обладнання нової 1-ї серії також включає автоматичний кондиціонер, систему сигналізації, зовнішні дзеркала з електроприводом і BMW Live Cockpit Plus, включаючи хмарну навігаційну систему BMW Maps.

Нижче наведені німецькі ціни на F70, виготовлений у Лейпцигу:

Ціна BMW 1 серії на 05.10.2024

120 37.900 Euro 118d 38.200 Euro 120d 40.500 Euro M135xDrive 56.200 Euro

Цікаво, що 120 на цілих 3000 євро дешевший за попередній 120i, але це «лише» три циліндра. 118d коштує на 400 євро дешевше, 120d навіть на 2500 євро, тоді як M135 xDrive коштує на 1000 євро дорожче.