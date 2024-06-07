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Акціонерів Tesla застерігають, що Ілон Маск може піти з компанії, якщо вони не заплатять йому $56 мільярдів
14:48 07.06.2024 |
Голова правління Tesla Робін Денхолм звернулася до акціонерів компанії з закликом схвалити премію Ілона Маска у розмірі $56 мільярдів, інакше вони ризикують втратити його. Про це пише The Verge.
Наступне голосування акціонерів пройде 13 червня, тоді має бути ухвалене рішення щодо виплати. До цього голосування компанія проводить повну пресконференцію, щоб спонукати акціонерів схвалити це рішення.
"Ілон не є типовим керівником, а Tesla не є типовою компанією. Отже типовий шлях, у який компанії виплачують винагороду ключовим керівникам, не сприятимуть результатам Tesla. Мотивація Ілона вимагає чогось іншого", - написала Денхолм у листі акціонерам.
Вона також каже, що ця виплата не так про гроші, адже у Маска їх багато, як про те, щоб вмотивувати бізнесмена, показавши йому, як його цінують у компанії. Денхолм також зазначає, що у Маска немає необмеженого часу. Якщо акціонери не цінуватимуть це, він може використовувати свої ідеї в інших місцях.
Напередодні ряд проксі-фірм рекомендували не схвалювати цю виплату. Однак дострокове голосування вказує на те, що акціонери схильні до того, щоб заплатити Маску. Повідомляється, що близько 25% акціонерів компанії вже проголосували, з них 80% були за.
"Ми всі взяли на себе зобов'язання перед Ілоном. Ілон виконав свої зобов'язання та створив величезну цінність для наших акціонерів. Показуючи нашу відданість Ілону, ми демонструємо, що ми підтримуємо його бачення Tesla та визнаємо його надзвичайні досягнення - це те, що мотивуватиме його продовжувати створювати цінність для акціонерів", - додала Денхолм.
У 2018 році рада директорів ухвалила винагороду Ілона Маска, однак наступного року один із акціонерів звернувся до суду з вимогою скасувати її. На початку 2024 року суддя Кетрін МакКормік ухвалила рішення її анулювати, сказавши, що така виплата буде несправедливою до аукціонерів і що рада директорів занадто захопилася риторикою довкола Маска.
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